لن تصدق| سعر فستان صبا مبارك في افتتاح مهرجان الجونة.. تعرف عليه

تألقت مساء أمس الخميس الفنانة صبا مبارك في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، بإطلالة أنيقة ومميزة.

ظهرت صبا مبارك في الجونة بفستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات واتسم التصميم مطرزا عند الرقبة بالكريستال، وبفتحة طويلة عند الصدر تصل للبطن.

وقد حمل فستان صبا مبارك توقيع David Koma، وبلغ سعره 2386 دولارا أمريكيا، أي ما يصل إلي 74 ألف جنيه مصري.

تزينت صبا مبارك ببعض المجوهرات البسيطة التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب رواد السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت صبا مبارك على تسريحة شعر بسيطة للغاية، وأختارت مكياجا كشف عن جمال ملامحها.

صبا مبارك

صبا مبارك