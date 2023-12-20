برج الجوزاء.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريح لـ صدى البلد، عن بعض التوقعات الفلكية لمواليد برج الجوزاء و الذي يبدأ من 21 مايو إلى 21 يونيو.



توقعات 2024 لمواليد برج الجوزاء



برج الجوزاء توقعات 2024 على الصعيد العاطفي:

-إذا كنت متزوجا: هذا العام تجمعك بشريك حياتك مواقف مثيرة ومشاعر متأججة ذلك إذا كان بينكما توافق واستقرار، عموما أنت ترغب في بناء حياة مستقرة مليئة بالحيوية والتجديد.

-إذا كنت غير مرتبط : من شهر أبريل: سيكون الحب في الأجواء.. كل الدوافع والرغبة في الحب موجودة، تمتلك روح مبادرة وجرأة في التعبير عن مشاعرك، قد تنشأ علاقة جادة يكتب لها البقاء. بعد ذلك، سيكون عليك ببساطة الاستفادة من ذلك لتطوير هذه العلاقة الممتازة، خاصة في الصيف وفي آخر شهرين من العام.

برج الجوزاء توقعات الأبراج 2024 على الصعيد المهني والمالي

"زحل" و"نبتون" معاكسان ويضعان الضغوط على عاتقك، ويدفعانك لمراجعة نفسك وإنجازاتك طوال الوقت، مع ذلك من 21 يناير: "بلوتو" بمنزل الحظ، ومن 26 مايو: "المشتري" في برجك، وبالتالي ستتمكن أخيرًا من التقدم في بيئة صحية، وخلال السنوات المقبلة، تبتكر وسائل جديدة تسمح لك بالمُضِي قُدُمًا بسرعة فائقة. باختصار، "بلوتو" سيدفعك إلى تغيير مفهومك للأشياء تدريجياً لتتطور في الاتجاه الصحيح، لكن ضربة الحظ الحقيقية لعام 2024 ستكون دخول كوكب الحظ المشتري في برجك ابتداء من 26 مايو يفتح الأبواب، ويخلق الفرص العديدة، أيضا في آخر شهرين من العام، لا تضع حدا لطموحاتك، فقط الشرط الوحيد للنجاح هذا العام هو عدم إعطاء الثقة ببساطة وعدم الانجراف في ارتباطات دون اتخاذ الضمانات الكافية.

