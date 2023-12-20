عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

برج الجوزاء
برج الجوزاء

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريح لـ صدى البلد، عن بعض التوقعات الفلكية لمواليد برج الجوزاء و الذي يبدأ من  21 مايو إلى 21 يونيو.

txt

فستان جرئ.. مي عمر تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

txt

ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست|شاهد


توقعات 2024 لمواليد برج الجوزاء


برج الجوزاء توقعات 2024 على الصعيد العاطفي:
-إذا كنت متزوجا: هذا العام تجمعك بشريك حياتك مواقف مثيرة ومشاعر متأججة ذلك إذا كان بينكما توافق واستقرار، عموما أنت ترغب في بناء حياة مستقرة مليئة بالحيوية والتجديد.  
-إذا كنت غير مرتبط : من شهر أبريل: سيكون الحب في الأجواء.. كل الدوافع والرغبة في الحب موجودة، تمتلك روح مبادرة وجرأة في التعبير عن مشاعرك، قد تنشأ علاقة جادة يكتب لها البقاء. بعد ذلك، سيكون عليك ببساطة الاستفادة من ذلك لتطوير هذه العلاقة الممتازة، خاصة في الصيف وفي آخر شهرين من العام.

برج الجوزاء توقعات الأبراج 2024 على الصعيد المهني والمالي
"زحل" و"نبتون" معاكسان ويضعان الضغوط على عاتقك، ويدفعانك لمراجعة نفسك وإنجازاتك طوال الوقت، مع ذلك من 21 يناير: "بلوتو" بمنزل الحظ، ومن 26 مايو: "المشتري" في برجك،  وبالتالي ستتمكن أخيرًا من التقدم في بيئة صحية، وخلال السنوات المقبلة، تبتكر وسائل جديدة تسمح لك بالمُضِي قُدُمًا بسرعة فائقة. باختصار، "بلوتو" سيدفعك إلى تغيير مفهومك للأشياء تدريجياً لتتطور في الاتجاه الصحيح، لكن ضربة الحظ الحقيقية لعام 2024 ستكون دخول كوكب الحظ المشتري في برجك ابتداء من 26 مايو يفتح الأبواب، ويخلق الفرص العديدة،  أيضا في آخر شهرين من العام، لا تضع حدا لطموحاتك، فقط الشرط الوحيد للنجاح هذا العام هو عدم إعطاء الثقة ببساطة وعدم الانجراف في ارتباطات دون اتخاذ الضمانات الكافية.
 

برج الجوزاء توقعات 2024 لمواليد برج الجوزاء برج الجوزاء توقعات 2024 توقعات الأبراج 2024 التوقعات الفلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

مراعاة لأعياد المسيحيين|قرار عاجل من التعليم بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

بلع لسان وقطع في الحاجب.. حرب شوارع في مباراة الزمالك وفيوتشر للشباب|شاهد

موضوعات متعلقة

فستان جرئ.. مي عمر تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

طريقة عمل مشروب القرع.. أحلى من الكافيهات

هل النظام الغذائي الغني بالألياف صحي؟.. تفاصيل صادمة

بسبب رشاقتها.. إلهام شاهين تثير الجدل حول فقدان وزنها.. صور

طريقة عمل كبيبة القرع المقلية.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست

الطعمية والفول نعمة| جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناولهما

زوجة ماجد المصري بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

ترشيحاتنا

أمير هشام: موديست قد يفكر في الاعتزال حال الرحيل عن الأهلي

البصل يتراجع 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ في أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء

نصائح الشيخ الشعراوي لكل مهموم ومكروب.. اغتنمها واحرص عليها

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلاً بشأن الطقس|تفاصيل

بتكلفة 81 مليون دولار |9 خدمات يقدمها مشروع برايد بالمجتمعات البدوية

حسين السيد: لم نفتح ملف تجديد عقد «فتوح» ومن الوارد مناقشة رحيل «زيزو»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الجوزاء.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

صدمة لعشاق الأهلي.. هل يرحل نجم الفريق للسعودية مقابل 3 ملايين دولار؟

بفستان لافت.. إلهام شاهين تثير الجدل في الجونة| شاهد

بفستان جريء.. هنا شيحة تخطف الأنظار في الجونة

فيديو

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

حصاد 2023|أبرزهم بابا المجال.. المسلسلات الأكثر مشاهدة لهذا العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ