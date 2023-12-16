ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست|شاهد

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا جدلا بإطلالتها خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان ميدل بيست للموسيقى في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهرت إليسا في الحفل مرتدية بنطلون كاروهات مع بليزر جرئ بنفس النقوشات مما منحها إطلالة كلاسيك أنيقة.

وعلق إليا حنا، ناقد الموضة اللبناني على اطلالة إليسا في حفل ميدل بيست، قائلا:"البدلة جيدة لكن مش مناسبة ابدا ابدا للحفل و ستايل الحفل و مكان الحفل…يعني هيدي اطلالة meeting او اجتماع او مناسبة رسمية او غداء عمل.... مش حفل شبابي جماهيري."

تابع :"الفتحة اللي بالبلايزر اوفر شوي بالنسبة للسعودية، غير هيك الستالنغ جيد... مع انه البدلة مش مناسب جسمها.. بس بشكل عام اطلالة مش مناسبة للمكان و كان فيها تلبس افضل من هيك…. و بعطي الاطلالة 3.5/10."

إليسا



