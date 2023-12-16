فستان جرئ.. مي عمر تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة و ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بأنه كشف عن رشاقتها.

وانتعلت مي عمر بوت طويل للغاية باللون الأبيض مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

مي عمر