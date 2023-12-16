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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زوجة ماجد المصري بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان قصير باللون الأسود وذا أكمام مكشوفة و اتسم الموديل بأنه متناسق مع قوامها.

تزينت زوجة ماجد المصري بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها و منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

 

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
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