بسبب رشاقتها.. إلهام شاهين تثير الجدل حول فقدان وزنها.. صور

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

علقت إلهام شاهين على الصور قائلة: "يوم مشمس فى إمارة موناكو .. بعشق البحر .. مهرجان الأمل السينمائي الدولي."

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة مثيرة للجدل كشفت عن رشاقتها، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة و ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه دمج بين اللون الأسود و الأحمر و الأبيض أيضا.

أنتعلت إلهام شاهين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض المجوهرات، وأكملت إطلالتها بمعطف باللون الأوف وايت.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على شعرها القصير المنسدل، ووضعت مكياجا جذابا مرتزا مع لون بشرتها.





إلهام شاهين