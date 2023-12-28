جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

قدّمت الشيف هالة فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مسقعة القرنبيط، فيما يلي....



مقادير مسقعة القرنبيط

كيلو باذنجان رومى

قرنبيط

نصف كيو بطاطس

طماطم

فلفل حار

فلفل رومى

3 ملعقة كبيرة صلصة

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

كزبرة ناشفة

ملح

كمون

شطة

زيت

خل

طريقة تحضير مسقعة القرنبيط

قومى بقلى الباذنجان و البطاطس و سلق القرنبيط نصف سلقة

فى حلة على النار ضعى مقدار من الزيت ثم ضعى الثوم المفروم و الكزبرة ثم ضعى الخل والفلفل الحار والبارد وامزجيهم مع بعض

ثم ضعي الصلصة والطماطم والشطة والكمون والملح وقومى بالتقليب مع وضع مقدار من المياه واتركيها تغلى

ضعى القرنبيط يأخذ غلوة ثم البطاطس تأخذ غلوة اخرى ثم الباذنجان.

