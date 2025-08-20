رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو لبحث تطوير منظومة التعليم.. ويؤكد أهمية الاستفادة من التطور الياباني

رئيس الوزراء:

نتطلع للتعاون مع اليابان للاستفادة من خبراتها في مجال التعليم

نسعى للاستفادة من التطور الثقافي والعمراني في دولة اليابان

محافظ طوكيو:

مصر تتمتع بامكانيات كبيرة وموقع استراتيجي مهم

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "يوريكى كويكى"، محافظ طوكيو، بحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان، وذلك قبيل بدء الجلسة الافتتاحية لقمة "تيكاد 9" التي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 22 أغسطس الجاري، والتى يحضرها رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمقابلة "يوريكى كويكى" بعد عدة أشهر من لقائه بها في القاهرة، حيث ناقشا معًا سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المختلفة، مُعربًا عن تقديره كذلك لجهود محافظ طوكيو في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تطلع مصر للتعاون مع اليابان للاستفادة من خبراتها في مجال التعليم، وزيادة عدد المدارس اليابانية في مصر، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد؛ مُشيدًا في هذا السياق بالكفاءة العالية التي تتمتع بها المدارس اليابانية.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر واليابان في مجال التعليم العالي، في إطار الجامعة المصرية اليابانية للتكنولوجيا، داعيًا الطلاب اليابانيين إلى القدوم إلى مصر والدراسة بها على غرار سفر الطلاب المصريين إلى اليابان للدراسة بها، بما يُعزز برامج التبادل الطلابي بين البلدين.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إقبال الشباب المصري على المشروعات الناشئة وريادة الأعمال والعمل في القطاع الخاص، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن شريحة الشباب تمثل نحو 60% من الشعب المصري.

كما أشاد بالتطور الثقافي والعمراني في دولة اليابان، مُعربًا عن تطلعه لتنفيذ المزيد من البرامج التي تسهم في نقل الخبرات والاستفادة من الثقافة اليابانية.

كما تطرق إلى فرص التعاون الممكنة مع الجانب الياباني لتطوير قطاع النقل في مصر، مشيرًا إلى أن هناك تجارب سابقة للتعاون مع هيئة "جايكا" اليابانية لوضع مخطط لتطوير وسائل النقل في القاهرة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لمشاركة "يوريكى كويكى" في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في ضوء تعاون اليابان مع مصر في إنشاء المتحف، فضلًا عن التعاون القائم لعرض الآثار المصرية في اليابان، في إشارة إلى معرض الملك رمسيس الثاني وكنوز الفراعنة، الذي افتتح رسميا في مارس الماضي ويستمر حتى شهر سبتمبر المقبل.

وخلال اللقاء، أعربت محافظ طوكيو عن تقديرها لمقابلة رئيس الوزراء، مؤكدة أن العلاقات المصرية اليابانية تشهد تطورًا ملحوظًا، ومعربة عن تطلعها لدعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة التعليم وريادة الأعمال.

وأشادت "كويكي" بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة المصرية، مشيرة في هذا الإطار إلى الموقع الإستراتيجي لمصر، ووصفتها بأنها بوابة للمنطقة العربية والقارة الأفريقية، مؤكدة أن هذا يُعزز من فرص التعاون المشترك بين الجانبين.

وأعربت محافظ طوكيو عن تطلعها إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال زيارة الوفد المصري الحالية إلى اليابان؛ بما يسهم في دعم التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال التعليم، مشيرة في هذا الصدد إلى وجود 150 طالبًا من اليابان زاروا مصر لغرض الدراسة.