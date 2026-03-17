رحلات عمرة وجوائز مالية.. تكريم 250 من حفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ | شاهد

شهدت قرية بقلولة التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، تكريم الفائزين من حفظة القرآن الكريم بمسابقة «اقرأ وارتقِ» البالغ عددهم 250 متسابقًا، والتي نظمها الدكتور مدحت يوسف، تحت إشراف مديريتي التضامن الاجتماعي والأوقاف.

جاء ذلك بحضور النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، وحاتم درويش، نقيب المحامين بكفر الشيخ، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بمديرية الأقاف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشملت جوائز المسابقة توزيع مبالغ مالية وشهادات تقدير للفائزين في المسابقة فضلاً عن منح رحلات عمرة للفائزين في المراكز الأولى وأسر الفائزين في هذه المسابقة القرآنية تشجيعًا وتقديرًا لهم على جهودهم المضنية مع أبنائهم، وسط أجواء يسودها البهجة والفرحة والسعادة الغامرة.

جدير بالذكر أن قام بتقديم الحفل الإعلامي الدكتور وليد الحسيني المذيع بإذاعة القرآن الكريم والتليفزيون المصري.