محافظ الغربية يتفقد منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بقطور

قام اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بجولة ميدانية بمدينة قطور لتفقد منافذ بيع السلع المقامة بشارعي الجيش والخليج، بجوار مجلس المدينة، في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في منافذ بيع السلع لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان وصول المنتجات بأسعار مخفّضة تتراوح بين 15 و25% مع الحفاظ على جودتها العالية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الحديث مع المواطنين للاستماع إلى آرائهم حول الأسعار وجودة المنتجات، حيث عبّر عدد منهم عن رضاهم عن التخفيضات وتوافر السلع، مؤكدين أن هذه المعارض تمثل دعمًا حقيقيًا للأسر، مع ضمان ضخ كميات كافية لتلبية احتياجات جميع المواطنين دون أي نقص. وتضم المنافذ مجموعة واسعة من السلع الأساسية مثل الزيوت والسكر والأرز والمكرونة، واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة والبيض والمخبوزات والبقوليات ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الفاكهة والخضروات.

جولة ميدانية

وأكد المحافظ استمرار التوسع في مبادرة «أسواق اليوم الواحد» بمراكز ومدن المحافظة، إلى جانب زيادة عدد المنافذ الثابتة والشوادر، وتسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحركة، لضمان وصول السلع إلى جميع القرى بأسعار مخفّضة ومناسبة، مع متابعة الأسواق ميدانيًا لتحقيق الانضباط الكامل طوال فترة عيد الفطر المبارك.