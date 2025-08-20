الخارجية الروسية: خريطة أوكرانيا التي عرضت في البيت الأبيض كانت صفعة قوية لـ زيلنسكي

أكدت وزارة الخارجية الروسية ، أن خريطة أوكرانيا التي عرضت في البيت الأبيض كانت صفعة قوية للرئيس الأوكراني فولودومير زيلنيسكي.

وفي وقت سابق ، قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، اختلفت جذريًا عن قمة نهاية فبراير الماضي، التي شهدت آنذاك إهانة لزيلينسكي شارك فيها ترامب ونائبه جي دي فانس، بينما جاءت قمة الأمس مقسمة إلى جزأين: الأولى مع زيلينسكي، والثانية مع سبعة من القادة الأوروبيين.

وأوضح قنديل، خلال لقاء مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن جوهر القمة تمثل في مناقشة الضمانات الأمنية التي يُفترض أن تقدمها أوروبا بتنسيق أمريكي لأوكرانيا، مقابل اتفاق سلام ينتزع بموجبه جزءًا من سيادة كييف على مساحات واسعة من الشرق الأوكراني، وتحديدًا في إقليم دونباس الذي يضم مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك.

وأضاف أن ملامح ما جرى خلال القمة تجلت في الاتصال الهاتفي الذي أجراه ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي استمر 40 دقيقة تزامنًا مع أعمال القمة، معتبرًا قنديل أن هذا التطور يعكس المثل السياسي القائل: "لن تصل على طاولة التفاوض أبعد مما تصل إليه مدافعك."

وأشار إلى أن الوضع الميداني في أوكرانيا يعكس تقدمًا واضحًا للجيش الروسي، وهو ما ينعكس بدوره على طاولة التفاوض، حيث نجح بوتين في نقل النقاش من مجرد البحث عن وقف لإطلاق النار، إلى التفاوض أولًا حول اتفاق سلام شامل، على أن يُبحث لاحقًا موضوع وقف الحرب.