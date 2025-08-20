قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
الوزراء: مصر واحدة من الدول الأفريقية الرائدة كمركز رئيسي في مجال الكابلات البحرية
وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والعمل والأوقاف يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات
الفريق كامل الوزير يتفقد مصانع النصر بحلوان ويؤكد: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أولوية وطنية
مصر ولبنان.. شراكة استراتيجية متجددة ودعم مصري راسخ لأمن واستقرار بيروت
رئيس الوزراء يدعو الطلاب اليابانيين إلى الدراسة في مصر
وزير الدفاع يستعرض التحديات الدولية والإقليمية أمام مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية
قافلة المساعدات الإنسانية الـ 19 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تحرك عاجل لمنح المعلمين "ذوي الإعاقة" غير التربويين بالمدارس شهادة الصلاحية
مشروع ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي.. شريان جديد للتنمية في مصر
مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا
وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على خطة عمليات جدعون الثانية لاحتلال غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الوزراء يدعو الطلاب اليابانيين إلى الدراسة في مصر

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوريكى كويكى، محافظ طوكيو، بحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان، وذلك قبيل بدء الجلسة الافتتاحية لقمة "تيكاد 9" التي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 22 أغسطس الجاري، والتى يحضرها رئيس الوزراء، نيابة عن  الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمقابلة يوريكى كويكى بعد عدة أشهر من لقائه بها في القاهرة، حيث ناقشا معًا سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المختلفة، مُعربًا عن تقديره كذلك لجهود محافظ طوكيو في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تطلع مصر للتعاون مع اليابان للاستفادة من خبراتها في مجال التعليم، وزيادة عدد المدارس اليابانية في مصر، وذلك في ضوء توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد؛  مُشيدًا  في هذا السياق بالكفاءة العالية التي تتمتع بها المدارس اليابانية.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر واليابان في مجال التعليم العالي، في إطار الجامعة المصرية اليابانية للتكنولوجيا، داعيًا الطلاب اليابانيين إلى القدوم إلى مصر والدراسة بها على غرار سفر الطلاب المصريين إلى اليابان للدراسة بها، بما يُعزز برامج التبادل الطلابي بين البلدين.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إقبال الشباب المصري على المشروعات الناشئة وريادة الأعمال والعمل في القطاع الخاص، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن شريحة الشباب تمثل نحو 60% من الشعب المصري.

كما أشاد بالتطور الثقافي والعمراني في دولة اليابان، مُعربًا عن تطلعه لتنفيذ المزيد من البرامج التي تسهم في نقل الخبرات والاستفادة من الثقافة اليابانية.

كما تطرق إلى فرص التعاون الممكنة مع الجانب الياباني لتطوير قطاع النقل في مصر، مشيرًا إلى أن هناك تجارب سابقة للتعاون مع هيئة "جايكا" اليابانية لوضع مخطط لتطوير وسائل النقل في القاهرة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لمشاركة يوريكى كويكى في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في ضوء تعاون اليابان مع مصر في إنشاء المتحف، فضلًا عن التعاون القائم لعرض الآثار المصرية في اليابان، في إشارة إلى معرض الملك رمسيس الثاني وكنوز الفراعنة، الذي افتتح رسميا في مارس الماضي  ويستمر حتى شهر سبتمبر المقبل.

وخلال اللقاء، أعربت محافظ طوكيو عن تقديرها لمقابلة رئيس الوزراء، مؤكدة أن العلاقات المصرية اليابانية تشهد تطورًا ملحوظًا، ومعربة عن تطلعها لدعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة التعليم وريادة الأعمال.

وأشادت "كويكي" بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة المصرية، مشيرة في هذا الإطار إلى الموقع الإستراتيجي لمصر، ووصفتها بأنها بوابة للمنطقة العربية والقارة الأفريقية، مؤكدة أن هذا يُعزز من فرص التعاون المشترك بين الجانبين.

وأعربت محافظ طوكيو عن تطلعها إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال زيارة الوفد المصري الحالية إلى اليابان؛ بما يسهم في دعم التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال التعليم، مشيرة في هذا الصدد إلى وجود 150 طالبًا من اليابان زاروا مصر لغرض الدراسة.

محافظ طوكيو رئيس الوزراء تيكاد مدبولي تيكاد 9 المتحف المصري الكبير اليابان

