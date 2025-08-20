قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة: تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن بالمحافظات
رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو لبحث مجالات التعاون المشترك
البث الإسرائيلية: الجيش يبدأ استدعاء 60 ألف جندي ضمن الاستعدادات لاحتلال غزة
رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025
هل أصحاب العقارات والرواتب الكبيرة عليهم زكاة مال؟.. في 3 حالات
محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.. تفاصيل
آداب حلوان تعلن شروط القبول بأقسامها للعام الجامعي 2025/2026
الأرصاد تحذر: اضطراب في الملاحة البحرية وطقس شديد الحرارة جنوبا
أخويا وحبيبي.. عصام الحضري يواسي محمد الشناوي بعد وفاة والده
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء
رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد
ديني

هل التسبيح بعد صلاة من تمام صحة الصلاة ؟.. أمين الفتوى يوضح

الأذكار
الأذكار
عبد الرحمن محمد

أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن ترديد الأذكار عقب الصلوات المكتوبة من السنن المستحبة التي واظب عليها النبي ﷺ، وهي من أبواب الخير التي يُثاب عليها المسلم، لكنها ليست ركنًا من أركان الصلاة، فالصلاة تنتهي بالتسليم يمينًا ويسارًا.

 وأكد أن الاعتقاد الخاطئ بأن "ختام الصلاة من تمام الصلاة" لا أصل له، وإنما الأذكار عبادة مستقلة بعدها، فمن تركها فصلاته صحيحة.

وبيَّن أن من السنة بعد التسليم أن يستغفر المصلي ثلاث مرات، ويقول: "أستغفر الله" ثلاثًا، ثم يدعو بقوله: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام"، ويُسبّح ثلاثًا وثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويُكبّر أربعًا وثلاثين، كما ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ.

 وأشار إلى أن الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة أن العبد قد يقع في تقصير أو غفلة أثناء أدائها، فيكون الذكر جابرًا للنقص وسببًا في رفع الدرجات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الذكر المأثور بعد الصلاة يجب أن يكون مباشرة عقب الانتهاء منها، ولا يُؤجَّل لما بعد ركعتي السنة، لأن النصوص النبوية جاءت بلفظ "دبر كل صلاة" أي بعد الصلاة مباشرة. 

وأضاف أن الطهارة ليست شرطًا للذكر، فمن انتقض وضوءه بعد الصلاة جاز له الاستمرار في التسبيح والأذكار.

كما تناول مسألة التسبيح على اليد اليمنى أو اليسرى، مؤكدًا أن الوارد في سنة النبي ﷺ هو عقد التسبيح باليمين، إلا أن التسبيح باليسرى لا حرج فيه ولا إثم، وهو جائز باتفاق جمهور العلماء، فالعبرة بتحقيق الذكر لا باليد التي يُعقد عليها.

أما الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فقد أجاب عن سؤال يتعلق بجواز الصلاة على النبي ﷺ أثناء السجود، مبينًا أنها جائزة، لأنها تدخل في باب الدعاء، والدعاء في السجود أقرب للإجابة، لقول النبي ﷺ: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء". 

وأوضح أن الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ يزيد في الحسنات ويُكفِّر السيئات، وهو دليل على تعظيم مقام الرسول الكريم ﷺ، الذي أمر الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في كتابه العزيز.

كما نقل العلماء بعض الأدعية المأثورة عن رسول الله ﷺ في الركوع والسجود، ومنها قوله في الركوع: "اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي"، وفي السجود: "اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين". وهذه الأدعية تؤكد على عظمة الخضوع لله تعالى واستحضار العبودية الكاملة له في أعظم أركان الصلاة.

وبهذا يتضح أن الأذكار عقب الصلاة من السنن التي ينبغي الحرص عليها، مع تجنب الأخطاء الشائعة كالتأجيل أو تغيير الصيغة، وأنها باب عظيم لزيادة الأجر والتقرب إلى الله تعالى.

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

محمد الشناوى

النيابة تناظر جثمان والد محمد الشناوي.. إصابات في الرأس والجسم وتوفي في لحظتها

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

جانب من تنفيذ قرار سحب ارض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

قانوني 100% لهذا السبب.. بيان عاجل من الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك في أكتوبر

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

تعديل ساعات العمل

سعيد الزغبي: تغيير ساعات العمل للبدء الخامسة صباحًا قرار صعب .. ويحتاج تطبيقًا تدريجيًا

فعاليات مؤنمر

جامعة المنصورة تطلق مبادرة "بداية جديدة لضمان جودة التعليم" بمشاركة 1000 طالب وطالبة

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

وفقا للمعايير الوطنية.. حصول وحدة نزلة حنا ببني سويف على اعتماد الجودة

بالصور

دراسة: قوة الساقين مؤشر قوي لصحة الدماغ والقدرات المعرفية

دراسة: قوة الساقين مؤشر قوي لصحة الدماغ والقدرات المعرفية
دراسة: قوة الساقين مؤشر قوي لصحة الدماغ والقدرات المعرفية
دراسة: قوة الساقين مؤشر قوي لصحة الدماغ والقدرات المعرفية

نيسان ليف.. أرخص سيارة كهربائية في أمريكا بالسعر

نيسان ليف
نيسان ليف
نيسان ليف

بخطوات سهلة.. طريقة عمل مخلل البطاطس المقرمش في المنزل

طريقة عمل مخلل البطاطس
طريقة عمل مخلل البطاطس
طريقة عمل مخلل البطاطس

تحذير: مخاطر استخدام المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف .. اعرف الأضرار

ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

