حظر العقاب البدني.. تفاصيل تعليمات الكتاب الدوري الأخير الصادر عن وزارة التعليم.. فيديو

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن الكتاب الدوري الأخير الصادر عن وزارة التربية والتعليم يولي اهتمامًا بالغًا بالجانب التربوي، موضحًا أن الوزارة تُسمى "وزارة التربية ثم التعليم"، وبالتالي فإن نجاح عودة الطلاب والمدرسين إلى المدارس العام الماضي سيمتد بشكل أقوى هذا العام مع التركيز على توفير بيئة آمنة ومنضبطة تعزز من التحصيل الدراسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن التعليمات شملت التزام جميع المدارس بالزي المدرسي الموحد، لكن دون إجبار أولياء الأمور على شرائه من منافذ محددة، مشددًا على أن التواصل قائم بين المدارس والأجهزة الأمنية لتأمين العملية التعليمية بشكل كامل.

وأكد أن الوزارة تحارب ظاهرة الدروس الخصوصية من داخل المدرسة نفسها، حيث يتم التعامل مع أي معلم يثبت تغيبه أو انشغاله بإعطاء دروس خاصة تصل العقوبة فيه إلى الفصل، لافتًا إلى أن الوزارة لا تستطيع ملاحقة الطلاب خارج المدرسة لكنها قادرة على ضبط أداء المعلم داخلها.

وشدد على أن الكتاب الدوري حظر تمامًا العقاب البدني ضد الطلاب، مؤكداً أن أي تجاوز من المعلمين يُعاقب قانونيًا وجنائيًا. وأشار إلى أن العقوبات البديلة تشمل الحرمان المؤقت من الدراسة مع تدخل الأخصائي الاجتماعي والنفسي لمعالجة سلوكيات الطلاب.

وأوضح أن تسجيل الحضور والغياب بات إلكترونيًا، حيث تُرسل البيانات يوميًا إلى الوزارة، مضيفًا أن القانون الجديد يخصص 20% من درجات الطالب في المرحلة الإعدادية للحضور والغياب والسلوك والمواظبة، على أن يبدأ التطبيق هذا العام مع طلاب الصف الأول الإعدادي.