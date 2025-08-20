قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اختياره الأفضل.. محمد صلاح: التتويج بالبطولات أهم من الجوائز الفردية
صنع في مصر| 4 وزراء يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات.. و"الوزير" يتعهد بزيادة الإنتاج
نبيه بري لـ حزب الله: لا فائدة من استخدام الشارع وتعاونوا مع الجيش
وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
الوزراء: مصر واحدة من الدول الأفريقية الرائدة كمركز رئيسي في مجال الكابلات البحرية
وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والعمل والأوقاف يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات
الفريق كامل الوزير يتفقد مصانع النصر بحلوان ويؤكد: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أولوية وطنية
مصر ولبنان.. شراكة استراتيجية متجددة ودعم مصري راسخ لأمن واستقرار بيروت
رئيس الوزراء يدعو الطلاب اليابانيين إلى الدراسة في مصر
وزير الدفاع يستعرض التحديات الدولية والإقليمية أمام مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية
قافلة المساعدات الإنسانية الـ 19 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تحرك عاجل لمنح المعلمين "ذوي الإعاقة" غير التربويين بالمدارس شهادة الصلاحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حظر العقاب البدني.. تفاصيل تعليمات الكتاب الدوري الأخير الصادر عن وزارة التعليم.. فيديو

رفعت فياض
رفعت فياض
البهى عمرو

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن الكتاب الدوري الأخير الصادر عن وزارة التربية والتعليم يولي اهتمامًا بالغًا بالجانب التربوي، موضحًا أن الوزارة تُسمى "وزارة التربية ثم التعليم"، وبالتالي فإن نجاح عودة الطلاب والمدرسين إلى المدارس العام الماضي سيمتد بشكل أقوى هذا العام مع التركيز على توفير بيئة آمنة ومنضبطة تعزز من التحصيل الدراسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن التعليمات شملت التزام جميع المدارس بالزي المدرسي الموحد، لكن دون إجبار أولياء الأمور على شرائه من منافذ محددة، مشددًا على أن التواصل قائم بين المدارس والأجهزة الأمنية لتأمين العملية التعليمية بشكل كامل.

وأكد أن الوزارة تحارب ظاهرة الدروس الخصوصية من داخل المدرسة نفسها، حيث يتم التعامل مع أي معلم يثبت تغيبه أو انشغاله بإعطاء دروس خاصة تصل العقوبة فيه إلى الفصل، لافتًا إلى أن الوزارة لا تستطيع ملاحقة الطلاب خارج المدرسة لكنها قادرة على ضبط أداء المعلم داخلها.

وشدد على أن الكتاب الدوري حظر تمامًا العقاب البدني ضد الطلاب، مؤكداً أن أي تجاوز من المعلمين يُعاقب قانونيًا وجنائيًا. وأشار إلى أن العقوبات البديلة تشمل الحرمان المؤقت من الدراسة مع تدخل الأخصائي الاجتماعي والنفسي لمعالجة سلوكيات الطلاب.

وأوضح أن تسجيل الحضور والغياب بات إلكترونيًا، حيث تُرسل البيانات يوميًا إلى الوزارة، مضيفًا أن القانون الجديد يخصص 20% من درجات الطالب في المرحلة الإعدادية للحضور والغياب والسلوك والمواظبة، على أن يبدأ التطبيق هذا العام مع طلاب الصف الأول الإعدادي.

رفعت فياض التعليم صدى البلد التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

ترشيحاتنا

أرشيفية

هل تهدد البروتوكولات حلم الطاقة النظيفة؟ تفاصيل أزمة السيارات الصينية في مصر

الدكتور محمد أيمن عبدالصمد

الثقافة: 15 سبتمبر رمز وطني للموسيقى المصرية احتفاءً بتراث سيد درويش

المهندس أحمد فريد

خبير بوكالة الفضاء الألمانية: مهمة "بيون-إم 2" الروسية تختبر حدود الحياة بالفضاء

بالصور

وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والعمل والأوقاف يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة

فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة
فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة
فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة

قيمتها 25 مليون دولار.. القصة الكاملة لإحباط محاولة سرقة ماسة نادرة بدبي

ماسة وردية
ماسة وردية
ماسة وردية

أكثر من مجرد روتين صباحي.. تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم

أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم
أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم
أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم

فيديو

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد