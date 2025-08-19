قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانية: التعليم الرقمي الذكي البوابة الحقيقية نحو تنمية بشرية مستدامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
حسن رضوان

أشادت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، بمبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء منصة تعليمية رقمية متخصصة لمتابعة الأداء الأكاديمي في مادتي الرياضيات والبرمجة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق تعليم حديث قائم على التقييم المستمر، والتفاعل الذكي مع قدرات الطلاب واحتياجاتهم.

قالت النائبة: تصريح خاص،  لـ"صدى البلد"،"إن التوجه نحو بناء منصة تعليمية ذكية يعكس رؤية واضحة من الدولة في تطوير منظومة التعليم، وتعزيز أدوات المتابعة الفعالة التي تستند إلى تحليل البيانات ومؤشرات الأداء، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات التعليمية، خاصة في مجالات حيوية مثل الرياضيات والبرمجة."

وأضافت "هذه المبادرة لا تخدم فقط الطالب، بل تمتد فائدتها لتشمل المعلم وولي الأمر وصانع القرار، حيث تتيح المنصة أدوات متابعة دقيقة وفورية، ما يسهم في اتخاذ قرارات تعليمية مبنية على معلومات حقيقية، وليس مجرد تقييمات تقليدية لا تعكس واقع التحصيل العلمي."

وأشارت النائبة ميرفت ألكسان إلى أهمية التعاون الدولي في تطوير المناهج، قائلة: "نثمن توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الياباني، فالنموذج الياباني في تدريس الرياضيات يعد من أنجح النماذج عالميًا، وتكامل هذا النموذج مع التحول الرقمي عبر المنصة الإلكترونية سيمثل نقطة تحول في منهجية التعليم بمصر، ويؤسس لجيل قادر على التفكير التحليلي وحل المشكلات بطرق مبتكرة."

كما أكدت أن هذا المشروع يجب أن يحظى بدعم كامل من الجهات التشريعية والتنفيذية على حد سواء، مشددة على ضرورة تأهيل المعلمين وموجهي المواد ليكونوا جزءًا فاعلًا من هذا التطوير، وأن يتم ربط المنصة بخطط التدريب المستمر ورفع الكفاءة.

واختتمت النائبة تصريحها قائلة:"إننا في مجلس النواب ندعم هذه الخطوات بكل قوة، لأن الاستثمار في التعليم النوعي والرقمي ليس خيارًا، بل ضرورة حتمية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة، وتمكين شبابنا من أدوات المستقبل، وتحصينهم ضد الجهل الرقمي الذي لم يعد له مكان في عالم اليوم."

وزارة التربية والتعليم والتعليم النائبة ميرفت ألكسان مجلس النواب الرياضيات البرمجة قدرات الطلاب بناء منصة تعليمية

