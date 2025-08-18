قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة
شاهدهما في وضع مخل.. السجن المؤبد لـ ربة منزل وعشيقها أنهيا حياة زوجها بأسيوط
بعد مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرا إلى 12 ظهرا..كيف نظمها القانون؟
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
تعزيز موارد الدولة الدولارية وتمكين القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي
كيف تعالج الكسل عن الصلاة وتحافظ على المداومة عليها؟.. روشتة من الإفتاء
خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مصر القومي : تشكيل لجنة لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب

المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي
محمد الشعراوي

قال المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي ، إن الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة دخلت مرحلة جادة وحاسمة، وتعكس حرص الحزب على خوض الاستحقاق الانتخابي بروح منضبطة ورؤية واضحة، مؤكداً أن الحزب يتعامل مع هذا الاستحقاق باعتباره محطة محورية في دعم مسيرة الدولة المصرية نحو تعزيز الديمقراطية وترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار، موضحاً أن الاستعدادات تسير وفق خطة مدروسة تستهدف تقديم كوادر قادرة على القيام بالأدوار المنوطة بمجلس النواب بكفاءة واقتدار.

وأشار روفائيل، في تصريحات  له، إلى أن الحزب قام بتشكيل لجنة مركزية متخصصة لتلقي طلبات الراغبين في الترشح على قوائمه أو خوض المنافسة باسمه في الدوائر المختلفة، وتتمثل مهمة اللجنة في فحص أوراق المتقدمين بدقة، ومراجعة مؤهلاتهم وخبراتهم العملية والسياسية، فضلاً عن دراسة قدرتهم على التفاعل مع المواطنين ونقل قضاياهم إلى قبة البرلمان.

وتابع: اللجنة تعتمد آليات شفافة ومنظمة للتأكد من اختيار المرشحين القادرين على خوض معركة انتخابية نزيهة تعكس صورة مشرفة للحزب أمام الرأي العام.

وشدد روفائيل، على أن الحزب يولي أهمية قصوى لاختيار عناصر تمتلك القدرة على سنّ التشريعات وممارسة الرقابة البرلمانية بوعي ومسؤولية، باعتبار أن البرلمان القادم سيكون أمامه ملفات ضخمة تتعلق بدفع عجلة التنمية واستكمال مسيرة الإصلاحات التي بدأتها الدولة في مختلف القطاعات.

وأوضح روفائيل، أن الحزب يحرص على أن تكون القوائم الانتخابية معبّرة عن مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب والمرأة وأصحاب الخبرات المهنية، في إطار رؤية متكاملة لتمثيل الشعب المصري بكافة أطيافه.

وأكد رئيس حزب مصر القومي، أن الحزب لا ينظر إلى الانتخابات المقبلة باعتبارها منافسة سياسية فحسب، بل فرصة حقيقية لتجديد الدماء في الحياة البرلمانية ودعم مسيرة الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة، معربا عن ثقته في وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الفعالة في الانتخابات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع التكاتف والعمل من أجل مستقبل الوطن.

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظ الشرقية
دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

