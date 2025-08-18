مصر القومي : تشكيل لجنة لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب

قال المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي ، إن الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة دخلت مرحلة جادة وحاسمة، وتعكس حرص الحزب على خوض الاستحقاق الانتخابي بروح منضبطة ورؤية واضحة، مؤكداً أن الحزب يتعامل مع هذا الاستحقاق باعتباره محطة محورية في دعم مسيرة الدولة المصرية نحو تعزيز الديمقراطية وترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار، موضحاً أن الاستعدادات تسير وفق خطة مدروسة تستهدف تقديم كوادر قادرة على القيام بالأدوار المنوطة بمجلس النواب بكفاءة واقتدار.

وأشار روفائيل، في تصريحات له، إلى أن الحزب قام بتشكيل لجنة مركزية متخصصة لتلقي طلبات الراغبين في الترشح على قوائمه أو خوض المنافسة باسمه في الدوائر المختلفة، وتتمثل مهمة اللجنة في فحص أوراق المتقدمين بدقة، ومراجعة مؤهلاتهم وخبراتهم العملية والسياسية، فضلاً عن دراسة قدرتهم على التفاعل مع المواطنين ونقل قضاياهم إلى قبة البرلمان.

وتابع: اللجنة تعتمد آليات شفافة ومنظمة للتأكد من اختيار المرشحين القادرين على خوض معركة انتخابية نزيهة تعكس صورة مشرفة للحزب أمام الرأي العام.

وشدد روفائيل، على أن الحزب يولي أهمية قصوى لاختيار عناصر تمتلك القدرة على سنّ التشريعات وممارسة الرقابة البرلمانية بوعي ومسؤولية، باعتبار أن البرلمان القادم سيكون أمامه ملفات ضخمة تتعلق بدفع عجلة التنمية واستكمال مسيرة الإصلاحات التي بدأتها الدولة في مختلف القطاعات.

وأوضح روفائيل، أن الحزب يحرص على أن تكون القوائم الانتخابية معبّرة عن مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب والمرأة وأصحاب الخبرات المهنية، في إطار رؤية متكاملة لتمثيل الشعب المصري بكافة أطيافه.

وأكد رئيس حزب مصر القومي، أن الحزب لا ينظر إلى الانتخابات المقبلة باعتبارها منافسة سياسية فحسب، بل فرصة حقيقية لتجديد الدماء في الحياة البرلمانية ودعم مسيرة الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة، معربا عن ثقته في وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الفعالة في الانتخابات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع التكاتف والعمل من أجل مستقبل الوطن.