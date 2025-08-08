قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مصر القومي: الاحتلال الإسرائيلي لـ غزة لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني

غزة
غزة
محمد الشعراوي

أدان المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، القرار العدواني للكيان الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد بتقويض أي جهود دولية لتحقيق السلام العادل والشامل، ويؤكد استمرار السياسات الإسرائيلية القائمة على العنف وفرض الأمر الواقع بالقوة.

وأوضح روفائيل،  في بيان له، أن احتلال غزة ليس مجرد انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بل هو جريمة مكتملة الأركان بحق الشعب الفلسطيني تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر محو معالمها التاريخية والسياسية، وتهجير أهلها، وفرض حصار خانق يضاعف من معاناة سكانها الذين يعيشون تحت القصف والدمار منذ أشهر طويلة.

وأكد روفائيل، أن هذه التطورات الخطيرة تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأطراف الراعية للسلام، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وفرض حماية دولية للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجديًا، وأن ترك الأمور دون تدخل سيقود المنطقة إلى انفجار شامل يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشار روفائيل،  إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت ولا تزال الدرع الحامي والداعم الأساسي للقضية الفلسطينية، من خلال تحركاتها السياسية والدبلوماسية المكثفة، وجهودها الإنسانية في إيصال المساعدات والإغاثة لسكان القطاع رغم العراقيل الإسرائيلية.

وتابع: الموقف المصري ثابت وراسخ في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف روفائيل،  أن احتلال غزة لن يغير من حقيقة أن الشعب الفلسطيني بل سيقف التاريخ طويلاً امام تلك الجرائم الإنسانية التى يرتكبها الإحتلال بحقوق شعب متمسك بأرضه وحقوقه مهما طال الاحتلال أو اشتدت ممارساته القمعية، لافتًا إلى أن المقاومة المشروعة للشعوب المحتلة حق كفلته كافة القوانين الدولية، وأن جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه المسؤولون عن هذه الانتهاكات أمام العدالة الدولية.

وطالب رئيس حزب مصر القومي،  بضرورة وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة هذا التصعيد، والعمل على حشد المواقف الدولية الرافضة لاحتلال غزة، ودعم الجهود المصرية الرامية لوقف الحرب وإعادة إطلاق مسار سياسي جاد يحقق السلام العادل، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستبقى في قلب أولويات الأمة، وأن أي محاولة لطمسها أو تصفيتها مصيرها الفشل أمام إرادة الشعوب الحرة.

