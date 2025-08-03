قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 140 شخصا
من وصايا النبي.. ماذا قال الرسول عن فضل صلاة الضحى؟
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح
بلافتات شكرا ترامب.. الآلاف يتظاهرون في البرازيل دعما للرئيس السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر القومي يشيد بمشاركة المصريين في الخارج بانتخابات "الشيوخ"

انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
محمد الشعراوي

أشاد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، بالمشهد الحضاري الذي صنعه المصريون في الخارج خلال مشاركتهم في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن الإقبال اللافت الذي شهدته مقار السفارات والقنصليات خلال يومي الجمعة والسبت يعكس حجم الوعي الوطني والمسؤولية التي يتمتع بها أبناء مصر في الخارج.

وأوضح روفائيل، في بيان له، أن أبناء الجاليات المصرية أثبتوا، كعادتهم، أنهم سندٌ حقيقي للوطن في كل استحقاق ديمقراطي، حيث شاركوا بفعالية وجدية، وحرصوا على إيصال صوتهم رغم تحديات العمل والغربة وبعد المسافات، في صورة تعبّر عن مدى ارتباطهم بوطنهم الأم.

وأكد روفائيل، أن ما قدّمه المصريون في الخارج من مشاركة مشرفة يجب أن يكون حافزًا قويًا لباقي أبناء الشعب في الداخل للمشاركة الفعّالة في التصويت المقرر يومي الاثنين والثلاثاء، لافتًا إلى أن الإقبال الشعبي يعكس مدى الثقة في الدولة ومؤسساتها وحرص المواطنين على المساهمة في بناء مستقبل مستقر.

ودعا روفائيل، جموع المواطنين إلى التوجه بكثافة إلى لجان الاقتراع، والمشاركة بجدية في هذا الاستحقاق الوطني، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم الدولة وتشريع السياسات التي تخدم مصالح المواطنين وتدفع بعجلة التنمية.

وأشار رئيس حزب مصر القومي، إلى أن المشاركة الإيجابية ليست فقط تعبيرًا عن الرأي، بل هي أيضًا تأكيد على أن الشعب المصري يدرك حجم التحديات المحيطة ويختار أن يكون طرفًا فاعلًا في مواجهة تلك التحديات من خلال دعم المؤسسات الشرعية.

وأضاف روفائيل، أن مصر بحاجة اليوم إلى وحدة الصف والتفاف أبنائها حول مشروعها الوطني، وأن المشاركة في الانتخابات تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، داعيًا وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة دورها في التوعية والتشجيع على ممارسة الحق الدستوري في التصويت.

حزب مصر القومي المشهد الحضاري المستشار مايكل روفائيل المصريون في الخارج التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ الوعي الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

وسام أبو علي

صفقة القرن.. هل يلعب وسام أبو علي للزمالك بعد تجاهل مدرب كولومبوس له؟

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزارة الصحة تعلن مكان وموعد إدلاء نائب رئيس الوزراء بصوته في انتخابات الشيوخ

هبة التركي أرملة إبراهيم شيكا: زوجي توفي بكامل أعضائه وما يقال شائعات

هبة التركي أرملة إبراهيم شيكا: زوجي توفى بكامل أعضائه وما يقال شائعات

مجمع كهنة

اجتماع مجمع كهنة أبوقرقاص بحضور الأنبا فيلوباتير | صور

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد