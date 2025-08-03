مصر القومي يشيد بمشاركة المصريين في الخارج بانتخابات "الشيوخ"

أشاد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، بالمشهد الحضاري الذي صنعه المصريون في الخارج خلال مشاركتهم في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن الإقبال اللافت الذي شهدته مقار السفارات والقنصليات خلال يومي الجمعة والسبت يعكس حجم الوعي الوطني والمسؤولية التي يتمتع بها أبناء مصر في الخارج.

وأوضح روفائيل، في بيان له، أن أبناء الجاليات المصرية أثبتوا، كعادتهم، أنهم سندٌ حقيقي للوطن في كل استحقاق ديمقراطي، حيث شاركوا بفعالية وجدية، وحرصوا على إيصال صوتهم رغم تحديات العمل والغربة وبعد المسافات، في صورة تعبّر عن مدى ارتباطهم بوطنهم الأم.

وأكد روفائيل، أن ما قدّمه المصريون في الخارج من مشاركة مشرفة يجب أن يكون حافزًا قويًا لباقي أبناء الشعب في الداخل للمشاركة الفعّالة في التصويت المقرر يومي الاثنين والثلاثاء، لافتًا إلى أن الإقبال الشعبي يعكس مدى الثقة في الدولة ومؤسساتها وحرص المواطنين على المساهمة في بناء مستقبل مستقر.

ودعا روفائيل، جموع المواطنين إلى التوجه بكثافة إلى لجان الاقتراع، والمشاركة بجدية في هذا الاستحقاق الوطني، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم الدولة وتشريع السياسات التي تخدم مصالح المواطنين وتدفع بعجلة التنمية.

وأشار رئيس حزب مصر القومي، إلى أن المشاركة الإيجابية ليست فقط تعبيرًا عن الرأي، بل هي أيضًا تأكيد على أن الشعب المصري يدرك حجم التحديات المحيطة ويختار أن يكون طرفًا فاعلًا في مواجهة تلك التحديات من خلال دعم المؤسسات الشرعية.

وأضاف روفائيل، أن مصر بحاجة اليوم إلى وحدة الصف والتفاف أبنائها حول مشروعها الوطني، وأن المشاركة في الانتخابات تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، داعيًا وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة دورها في التوعية والتشجيع على ممارسة الحق الدستوري في التصويت.