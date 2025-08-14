قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علاء زينهم: اشتغلت سواق تاكسي .. وعادل إمام كان يفتخر بي
الخط الثالث يعلن زيادة رحلات المترو في يوم مباراة الأهلي وفاركو
قرار عاجل ضد عصابة الأطفال بالجيزة
بيراميدز يقفز للمركز الرابع بالدوري بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف
5 سيارات يابانية 2025 بسعر الصيني
الشاهد الأول في قضية سارة خليفة يكشف مفاجأة .. مستندات
مروان حمدي يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الإسماعيلي بالدوري
كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025
كبار رجال الدولة ووزراء في عزاء علي المصيلحي | صور
سكاي سبورتس تختار محمد صلاح على عرش أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي
المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف صلاح محسن في الشوط الأول
ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القائمة الشعبية تبدأ تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

أشرف المقدم
أشرف المقدم
عبد الرحمن سرحان

أعلنت القائمة الشعبية إعادة فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد اكتمال المرحلة الأولى من المرشحين بنسبة تجاوزت الـ25% على مستوى الجمهورية، وقد توقف تلقى طلبات الترشح مؤقتا خلال انتخابات مجلس الشيوخ بهدف توجيه الجهود لدعم العملية الانتخابية ودعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

وقال أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، رئيس مجلس أمناء القائمة الشعبية، إن المشاركة السياسية واجب وطني لا بديل عنه، والاستحقاقات النيابية حق يكفله الدستور والقانون، ويظل البرلمان – بمـا له من دور تشريعي ورقابي – أحد أهم أركان النظام السياسي في مصر، لافتا إلى أنه بعد اكتمال واعتماد مجلس أمناء القائمة الشعبية من أصحاب الخبرة في مختلف التخصصات، وعقد عدة لقاءات تمهيدية، وانتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، قمنا بمراجعة النتائج وتقييم المرحلة، استعدادًا للاستحقـاق الانتـخابي لمجلس النواب 2025، وبدء تلقى طلبات الترشح.

وأوضح المقدم، في بيانه، أن القائمة الشعبية هدفها تعزيز دور القوى الـسياسية وروح المنافسة الحقيقية، ودعم التعبير عن التعددية الحزبية، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية تعد القائمة الشـعبية  مطلبا شعبـيا وصوتا معـبرا عن جمــوع المصريين، مؤكدا أن المشاركة في الاستحقاق الدستوري دو وطني سياسي أصيل وليس ترفًا، خاصـة في ظـل التحديـات الـتي تواجـه البلاد، ومـن أجـل ترسيخ الديمقراطية، وإغلاق الأبواب أمام دعاة الفتنة ومروجي الشائعات، والدفاع عن حقوق أبناء الطبقة المتوسطة التي تتحمل العبء الأكبر.

وتابع رئيس حزب شعب مصر: "إننا نسعى لخلق مناخ سياسي يعكس حال الشارع المصري، ويحافظ على أعلى درجات الولاء، من خلال قائمة شعبية يكون رموزهـا هم أبناء الوطن، ممن لبوا نداء الوطن في أصعب الأزمات،  ونهدف من خلال القائمة الشعبية لدعم أكبر عدد من الشباب المصري للترشح لانتخابات البرلمان 2025 إيمانا منا بقدرات الشباب ودعما لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الفرص للشباب وتأهيلهم للقيادة، كما أن القائمة الشعبية بدأت تلقى طلبات الترشح مرة أخرى من الراغبين في التقدم للانتخابات البرلمانية المقبلة على مستوى الجمهورية، إضافة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الأحزاب والكيانات السياسية التي ترغب في المشاركة بالقائمة".

مجلس النواب القائمة الشعبية مجلس الشيوخ مستوى الجمهورية دعم العملية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

ترشيحاتنا

العمل

أيمن أبو عمر يوضح حكم "بشتغل على قد فلوسهم"

هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب

هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب؟ 17 وصية تُعينك على الطاعة

ضمن جهود الأزهر في أفريقيا.. بروتوكول تعاون لافتتاح «مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية» في رواندا

بروتوكول تعاون لافتتاح «مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية» في رواندا

بالصور

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة

6 أسئلة لكشف الحالة النفسية للأطفال والمراهقين بسهولة.. ما هي؟

كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟

مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها

حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن

فيديو

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد