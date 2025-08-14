القائمة الشعبية تبدأ تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت القائمة الشعبية إعادة فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد اكتمال المرحلة الأولى من المرشحين بنسبة تجاوزت الـ25% على مستوى الجمهورية، وقد توقف تلقى طلبات الترشح مؤقتا خلال انتخابات مجلس الشيوخ بهدف توجيه الجهود لدعم العملية الانتخابية ودعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

وقال أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، رئيس مجلس أمناء القائمة الشعبية، إن المشاركة السياسية واجب وطني لا بديل عنه، والاستحقاقات النيابية حق يكفله الدستور والقانون، ويظل البرلمان – بمـا له من دور تشريعي ورقابي – أحد أهم أركان النظام السياسي في مصر، لافتا إلى أنه بعد اكتمال واعتماد مجلس أمناء القائمة الشعبية من أصحاب الخبرة في مختلف التخصصات، وعقد عدة لقاءات تمهيدية، وانتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، قمنا بمراجعة النتائج وتقييم المرحلة، استعدادًا للاستحقـاق الانتـخابي لمجلس النواب 2025، وبدء تلقى طلبات الترشح.

وأوضح المقدم، في بيانه، أن القائمة الشعبية هدفها تعزيز دور القوى الـسياسية وروح المنافسة الحقيقية، ودعم التعبير عن التعددية الحزبية، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية تعد القائمة الشـعبية مطلبا شعبـيا وصوتا معـبرا عن جمــوع المصريين، مؤكدا أن المشاركة في الاستحقاق الدستوري دو وطني سياسي أصيل وليس ترفًا، خاصـة في ظـل التحديـات الـتي تواجـه البلاد، ومـن أجـل ترسيخ الديمقراطية، وإغلاق الأبواب أمام دعاة الفتنة ومروجي الشائعات، والدفاع عن حقوق أبناء الطبقة المتوسطة التي تتحمل العبء الأكبر.

وتابع رئيس حزب شعب مصر: "إننا نسعى لخلق مناخ سياسي يعكس حال الشارع المصري، ويحافظ على أعلى درجات الولاء، من خلال قائمة شعبية يكون رموزهـا هم أبناء الوطن، ممن لبوا نداء الوطن في أصعب الأزمات، ونهدف من خلال القائمة الشعبية لدعم أكبر عدد من الشباب المصري للترشح لانتخابات البرلمان 2025 إيمانا منا بقدرات الشباب ودعما لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الفرص للشباب وتأهيلهم للقيادة، كما أن القائمة الشعبية بدأت تلقى طلبات الترشح مرة أخرى من الراغبين في التقدم للانتخابات البرلمانية المقبلة على مستوى الجمهورية، إضافة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الأحزاب والكيانات السياسية التي ترغب في المشاركة بالقائمة".