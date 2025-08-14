الإصلاح والنهضة يواصل تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب

يعلن حزب الإصلاح والنهضة عن استمراره في تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب على قوائم الحزب، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة الجادة والفاعلة في الاستحقاق البرلماني القادم، وسعيه الدائم لتمكين الكفاءات الوطنية من أداء دورها التشريعي والرقابي في خدمة الوطن والمواطن.

ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة أن اللجنة المركزية المشكلة لهذا الغرض، برئاسة النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، تواصل عملها في دراسة الطلبات وفقًا للمعايير الدقيقة التي تم اعتمادها مسبقًا، والتي تركز على النزاهة والكفاءة والالتزام بتوجهات الحزب ومنطلقاته الفكرية والسياسية.

ويشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن باب الترشح لا يزال مفتوحًا أمام كل من يرى في نفسه القدرة والاستعداد لتحمل مسؤولية العمل البرلماني، ممن يتمتعون بسجل مهني مشرف وخبرة عملية وسابقة في العمل العام أو المجتمعي، وحرص على تمثيل هموم المواطنين والدفاع عن قضاياهم تحت قبة البرلمان.

كما يدعو الحزب جميع الراغبين في الترشح إلى التقدم عبر الاستمارة الإلكترونية المتاحة على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من التزام الحزب بالشفافية والانفتاح، وحرصه على إتاحة الفرصة أمام كل صاحب كفاءة دون تمييز.

وفي ختام البيان، يجدد حزب الإصلاح والنهضة التزامه الكامل بدعم المشاركة السياسية المسؤولة، وتمكين الكفاءات الوطنية، والإسهام الإيجابي في بناء دولة مدنية ديمقراطية قوية تقوم على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية.