قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لتهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب بغزة
الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية
كيلو البانيه بـ170 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
"سنسرع الخطى".. مدبولي يكشف خطة الحكومة للتعامل مع كل ما يشغل المواطنين وتطبيق قانون الإيجار القديم
قبل تحويلها للتحقيق .. اللايفات تجني على بدرية طلبة
محمد صلاح ضمن قائمة أعظم أجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي
زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص | تعرف عليه
الغيوم تغطي السماء.. تساقط أمطار متوسطة على مدينة سانت كاترين
بعد نجاح مسلسل 220 يوم.. فهمي والعدل يكشفان حقيقة الخلاف بينهما
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حزب الحرية المصري يعلن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
محمد الشعراوي

أعلن حزب الحرية المصري عن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لخوض هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وتعزيز المشاركة السياسية وتمكين الكفاءات الوطنية.

وأكد النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن مقرات الحزب بالمحافظات بدأت اعتبارًا من اليوم في استقبال الراغبين في الترشح على قوائم الحزب أو كمستقلين مدعومين منه، وفق الشروط القانونية المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تستمر فترة التقديم حتى الموعد الذي تحدده الهيئة رسميًا.

وأوضح مهنى، أن لجانًا متخصصة ستتولى فحص الطلبات المقدمة، ودراسة السير الذاتية للمتقدمين، بما يضمن اختيار مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والخبرة اللازمة لتمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان، مؤكدًا التزامه التام بالشفافية في جميع مراحل الاختيار.

وأشار نائب رئيس الحزب، إلى أن الحزب يضع على رأس أولوياته تعزيز دور الشباب والمرأة وذوي الخبرة في العمل التشريعي، مشددًا على أن برنامج الحزب الانتخابي سيركز على القضايا التي تمس حياة المواطن مباشرة، وفي مقدمتها تحسين الخدمات العامة ودعم الاقتصاد الوطني.

واختتم مهنى، بالتأكيد على أن انتخابات مجلس النواب المقبلة تمثل محطة مهمة في مسيرة الحياة الديمقراطية المصرية، داعيًا جميع القوى السياسية والمواطنين للمشاركة الإيجابية والبناءة في هذا الحدث الوطني.

لانتخابات مجلس النواب 2025 حزب الحرية المصري مجلس النواب 2025 مجلس النواب الحرية المصري

