حزب الحرية المصري يعلن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

أعلن حزب الحرية المصري عن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لخوض هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وتعزيز المشاركة السياسية وتمكين الكفاءات الوطنية.

وأكد النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن مقرات الحزب بالمحافظات بدأت اعتبارًا من اليوم في استقبال الراغبين في الترشح على قوائم الحزب أو كمستقلين مدعومين منه، وفق الشروط القانونية المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تستمر فترة التقديم حتى الموعد الذي تحدده الهيئة رسميًا.

وأوضح مهنى، أن لجانًا متخصصة ستتولى فحص الطلبات المقدمة، ودراسة السير الذاتية للمتقدمين، بما يضمن اختيار مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والخبرة اللازمة لتمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان، مؤكدًا التزامه التام بالشفافية في جميع مراحل الاختيار.

وأشار نائب رئيس الحزب، إلى أن الحزب يضع على رأس أولوياته تعزيز دور الشباب والمرأة وذوي الخبرة في العمل التشريعي، مشددًا على أن برنامج الحزب الانتخابي سيركز على القضايا التي تمس حياة المواطن مباشرة، وفي مقدمتها تحسين الخدمات العامة ودعم الاقتصاد الوطني.

واختتم مهنى، بالتأكيد على أن انتخابات مجلس النواب المقبلة تمثل محطة مهمة في مسيرة الحياة الديمقراطية المصرية، داعيًا جميع القوى السياسية والمواطنين للمشاركة الإيجابية والبناءة في هذا الحدث الوطني.