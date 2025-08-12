حزب الوعي يشكل لجنة لتلقي طلبات مرشحي مجلس النواب 2025

أعلن حزب الوعي عن تشكيل لجنة خاصة لتلقي طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب، على أن يتم استقبال الطلبات يوميًا بمقر الحزب بالتجمع الخامس.

وأوضح الحزب أن الهيئة العليا وافقت على القرار، حيث يتولى رئاسة اللجنة المهندس حسام الدين علي، النائب الأول لرئيس الحزب، مؤكداً حرص الحزب على اختيار المرشحين وفق معايير الكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان والتعبير عن الخط الإصلاحي للحزب.

وأكد الحزب أن مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ فتح الباب للتحرك بشكل أكبر في المحافظات والاشتباك مع القضايا الجماهيرية.

وجدد الحزب دعوته للشباب للمشاركة في انتخابات مجلس النواب .