أشرف زكي: سنقدم لمجلس النواب بمقترح تشريعي لمواجهة إساءة الذكاء الاصطناعي لرموز الفن

أكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه من الضروري عدم استخدام الذكاء الاصطناعي للإساءة لرموز الفن والمجتمع.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" إحنا مع الذكاء الاصطناعي ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال فنية ".



وتابع :" قانون النقابة ينص على حماية المهنة والفنان وبالتالي يتم اتخاذ إجراءات وبلاغات ضد من يقوم بتشويه رموز الفن بإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي ".

واكمل اشرف زكي :" نحن بحاجة إلى تعديل تشريعي من اجل تغليظ العقوبات ضد من يسيء استخدام الذكاء الاصطناعي ويسيء لرموز الفن ".

وقال :" أصوات الفنانين ملكية فكرية ولا يجو لأي أحد أن يقوم باستخدامها دون إذن"، مضيفا:" سنقدم لمجلس النواب تشريع جديد من أجل مواجهة إساءة الذكاء الاصطناعي لرموز الفن ".