جمال شعبان: الذكاء الاصطناعي نجح في الاكتشاف المبكر لسرطان الحنجرة

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الذكاء الاصطناعي نجح في الاكتشاف المبكر لسرطان الحنجرة، وأن ذلك من خلال بصمة الصوت للشخص.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن كل شخص له فصيلة دم، وأن كل شخص له بصمة لليد، فالذكاء الاصطناعي توصل من خلال بصمة الصوت، الاكتشاف المبكر لسرطان الحنجرة.

ولفت إلى أن هذا الأمر من الأشياء الجديدة التي توصل لها الذكاء الاصطناعي، وأن الفترة الأخيرة هناك اهتمامات كبير بالذكاء الاصطناعي، وما تم الوصول له من أبحاث وعلاجات تتم لأول مرة.