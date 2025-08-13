قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ركلات الترجيح تحسم بطل السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام
فلوس مشبوهة وشهرة زائفة.. كواليس غسيل أموال البلوجرز على «تيك توك» |فيديوجراف
5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة
سورة الملك قبل النوم.. لماذا أوصى النبي بالمداومة عليها كل ليلة؟
برلمانية: تحسن الأسعار نتيجة لنجاح السياسات المالية والانضباط في إدارة الموارد
مشمس بالجنوب ومائل للحرارة شمالًا.. توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى وسيناء
هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني.. عظة الأنبا إرميا في نهضة العذراء
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نتنياهو هارب من العدالة ويرتكب أكبر الجرائم
وزير الخارجية: معبر رفح من الجانب المصري يعمل 24 ساعة.. وإسرائيل تعرقل دخول المساعدات
إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل
الإفتاء: وثيقة القاهرة أول ميثاق شرعي وأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى
توك شو

أول مستشفى بالعالم يعمل بالذكاء الاصطناعي.. جمال شعبان يكشف التفاصيل

الدكتور جمال شعبان
أحمد بدوي

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الذكاء الاصطناعي كل يوم به جديد، وأن الصين تفتح أول مستشفى بالعالم يعمل بالذكاء الاصطناعي، والجميع يسأل هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الذكاء الاصطناعي لن يحل مكن الأطباء، وأن ذلك لأسباب كثيرة، وأنه مهما وصل الذكاء الاصطناعي من تطور لن يستطيع القيام بمهام البشر.

وتحدث عن مستشفى الصين، وقال إنها بها 14 إنسان آلي، يقومون باستقبال المريض ويتم الكشف على المرضى،ويتم صرف الأدوية، وأن هذه المستشفى تستقبل 3000 مريض في اليوم.

وأوضح جمال شعبان بعض النصائح لتجنب الجلطات والوقاية من مرض القلب ..

‏‎١- الطعام الصحي الغني بالخضراوات والفواكه

تجنب اليمن الصناعي

عدم الإفراط في تناول النشويات والسكريات والدهون الحيوانية و المهدرجة ،

و تعويد الأطفال منذ الصغر على الأطعمة المشوية والمسلوقة وتجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان والإكثار من شرب الماء.

‏‎٢- تجنب زيادة الوزن و السمنة.

‏‎٣- الرياضة المنتظمة.

المشي ٤٥ دقيقة يوميا مشي الهرولة الذي يقلل الضغط ويحسن ايقاع كهرباء القلب ويحسن الحالة المزاجية ويحفز إفراز هورمونات السعادة

‏‎٤- تنظيم الغذاء :- إفطار مبكر

غداء لا يتعدى الساعة٦ م

عشاء خفيف " زبادي و ثمرة فاكهة" الساعة لا يتعدي ١٠ م ويا ريت مش بعد ٨ م

أو الأفضل بدون عشاء

٥- النوم بكمية وكيفية كافية وعدم السهر.

‏‎٦- لا تدخن ولا تجالس المدخنين

تجنب التدخين تماما ً و جميع أنواع المخدرات.

‏‎٧-. حتى الشخص السليم تماماً ولا يشعر بأي أعراض مرضية لا بد أن يعرض نفسه مرة كل سنة على الطبيب للفحص الدوري و عمل بعض التحاليل الروتينية من أجل الاكتشاف المبكر لأي مشكلات صحية.

فكلما كان اكتشاف الأمراض مبكرا كلما كان العلاج أكثر فاعلية و كانت المضاعفات أقل بكثير.

‏‎٨- في حالة وجود عوامل الخطورة مثل الضغط و السكر و ارتفاع الكوليسترول يتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم من خلال المتابعة الطبية المنتظمة و العلاج الدوائي المكثف للحفاظ على الشرايين من مضاعفات هذه العوامل.

‏‎٩- تجنب الضغوط النفسية و العصبية قدر الإمكان

‏‎١٠- الحرص على تغيير الحالة المزاجية بالخروج أسبوعيا لكسر روتين الحياة و تخفيف ضغوط العمل واستعينوا بالصبر والصلاة.

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان القلب الذكاء الاصطناعي

بفستان حمالات..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا
جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل
بسبب اتهامها بقتل زوجها .. 10 صور لـ بدرية طلبة قبل تصدرها التريند
امتى تعرف القلق اتحول لمرض؟.. إليك علامات مميزة

القلق
القلق
القلق

