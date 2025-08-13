أول مستشفى بالعالم يعمل بالذكاء الاصطناعي.. جمال شعبان يكشف التفاصيل

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الذكاء الاصطناعي كل يوم به جديد، وأن الصين تفتح أول مستشفى بالعالم يعمل بالذكاء الاصطناعي، والجميع يسأل هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الذكاء الاصطناعي لن يحل مكن الأطباء، وأن ذلك لأسباب كثيرة، وأنه مهما وصل الذكاء الاصطناعي من تطور لن يستطيع القيام بمهام البشر.

وتحدث عن مستشفى الصين، وقال إنها بها 14 إنسان آلي، يقومون باستقبال المريض ويتم الكشف على المرضى،ويتم صرف الأدوية، وأن هذه المستشفى تستقبل 3000 مريض في اليوم.

وأوضح جمال شعبان بعض النصائح لتجنب الجلطات والوقاية من مرض القلب ..

‏‎١- الطعام الصحي الغني بالخضراوات والفواكه

تجنب اليمن الصناعي

عدم الإفراط في تناول النشويات والسكريات والدهون الحيوانية و المهدرجة ،

و تعويد الأطفال منذ الصغر على الأطعمة المشوية والمسلوقة وتجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان والإكثار من شرب الماء.

‏‎٢- تجنب زيادة الوزن و السمنة.

‏‎٣- الرياضة المنتظمة.

المشي ٤٥ دقيقة يوميا مشي الهرولة الذي يقلل الضغط ويحسن ايقاع كهرباء القلب ويحسن الحالة المزاجية ويحفز إفراز هورمونات السعادة

‏‎٤- تنظيم الغذاء :- إفطار مبكر

غداء لا يتعدى الساعة٦ م

عشاء خفيف " زبادي و ثمرة فاكهة" الساعة لا يتعدي ١٠ م ويا ريت مش بعد ٨ م

أو الأفضل بدون عشاء

٥- النوم بكمية وكيفية كافية وعدم السهر.

‏‎٦- لا تدخن ولا تجالس المدخنين

تجنب التدخين تماما ً و جميع أنواع المخدرات.

‏‎٧-. حتى الشخص السليم تماماً ولا يشعر بأي أعراض مرضية لا بد أن يعرض نفسه مرة كل سنة على الطبيب للفحص الدوري و عمل بعض التحاليل الروتينية من أجل الاكتشاف المبكر لأي مشكلات صحية.

فكلما كان اكتشاف الأمراض مبكرا كلما كان العلاج أكثر فاعلية و كانت المضاعفات أقل بكثير.

‏‎٨- في حالة وجود عوامل الخطورة مثل الضغط و السكر و ارتفاع الكوليسترول يتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم من خلال المتابعة الطبية المنتظمة و العلاج الدوائي المكثف للحفاظ على الشرايين من مضاعفات هذه العوامل.

‏‎٩- تجنب الضغوط النفسية و العصبية قدر الإمكان

‏‎١٠- الحرص على تغيير الحالة المزاجية بالخروج أسبوعيا لكسر روتين الحياة و تخفيف ضغوط العمل واستعينوا بالصبر والصلاة.