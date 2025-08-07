جمال شعبان: التأمين الصحي الشامل طفرة تاريخية لخدمة المواطنين

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن وزارة الصحة تقوم بمجهود كبير، من أجل توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وأن الوزارة أعلنت عن تدريب 42 ألف من الكوادر الطبية والإدارية خلال النصف الأول من 2025.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه:" قلبك مع جمال شعبان" أن التدريب يكون لجميع الكوادر الطبية، وهناك كورسات في جميع التخصصات، وأن كل ذلك سيكون على المواطنين.

ولفت إلى أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمت الكثير من تضاعف الأمراض، وأن التأمين الصحي الشامل يعتبر طفرة تاريخية، تخدم جميع المواطنين.

وأشار إلى أن هناك محافظات بالفعل تم بها التأمين الصحي، وأن هناك محافظات في الفترة المقبلة سينتقل لها التأمين الصحي بتوجيهات من الرئيس السيسي.