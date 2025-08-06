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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال شعبان: كل سيجارة تُنقص من عمر المُدخن 11 دقيقة |فيديو

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن السجائر دمرت عددًا كبيرًا من البشر، موضحًا أن ضحايا السجائر أكثر بكثير من ضحايا القنابل النووية أو السلاح الذري. 


وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه : "قلبك مع جمال شعبان" أن كل دقيقة على مستوى العام، هناك ضحايا للسيجارة، ولذلك نؤكد أن كل سيجارة تنقص من عمر المدخن 11 دقيقة.

ولفت إلى أن السيجارة الأولى للمدخن تمثل 80% من التأثير السلبي للسجائر على أجهزة الجسم، ولذلك ننصح المواطنين بعدم التدخين، والابتعاد عن أي شخص مدخن.

الأزمة القلبية أحد أكثر المخاطر الصحية تهديدًا لحياة الإنسان

 وقدم الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب الشهير، وصفة بسيطة ولكن فعالة لتجنب هذا الخطر القاتل.

ردًا على سؤال: كيف يمكن تجنّب الإصابة بأزمة قلبية؟


جاءت إجابته قائمة من النصائح الذهبية، لا تقتصر فقط على تعديل أسلوب الحياة، بل تمس الجانب النفسي والروحي للإنسان أيضًا.

وإليك أبرز ما أوصى به 

إنقاص الوزن: السمنة عبء على القلب، فحاول التخلص من الوزن الزائد لتحرير شرايينك من الضغط المستمر.

التقليل من السكر والملح: الإفراط في تناول السكر والملح يؤدي إلى مشكلات مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وهما من أخطر العوامل المؤدية لأزمات القلب.

الابتعاد عن الدقيق والأرز الأبيض: استبدالهما بالحبوب الكاملة يساعد في ضبط السكر والكوليسترول.

الإقلاع عن التدخين، وعدم مجالسة المدخنين: لأن الدخان لا يرحم، سواء أكان مباشرًا أم سلبيًا.

عدم الإفراط في تناول المسكنات: فبعضها قد يرهق القلب ويزيد من خطر الإصابة.

المشي الهرولي يوميًا لمدة 45 دقيقة: رياضة المشي تعزز صحة القلب وتحسن المزاج وتخفف من التوتر.

الاكتشاف المبكر للضغط والسكر والكوليسترول وضبطهم: الوقاية خير من العلاج، والمتابعة الطبية المنتظمة تنقذ حياة.

التحلي بالسكينة والرضا والتسامح وهدوء الأعصاب: فالصحة النفسية جزء لا يتجزأ من صحة القلب.

وكن دائمًا مبتسمًا: فالابتسامة دواء مجاني ومباشر للقلب والعقل.


 

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان السجائر ضحايا السجائر

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