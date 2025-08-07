تعليق قوي من جمال شعبان على تصريحات اللواء خالد مجاور

أثار حديث اللواء خالد مجاور عن وضع سينا حال اندلاع الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي اهتمام عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن اللواء مجاور لا يهدد أحدا لكنه يضع النقاط فوق الحروف.

ونحن قوم لا نحب الحر..وب لكن إذا فرضت علينا .

واضاف جمال شعبان في منشور له على فيسبوك، مجموعة من كلمات المدح في حق اللواء والجنود المصريين عامة.

وقال جمال شعبان" سلوا عنا عين جالوت وحطين والإمبراطورية التي أفلت شمسها علي ضفاف القناة

وهي التي ظلت لقرون و لا تغيب عنها الشمس وما تتار القرن الواحد والعشرين بأشد فتكا ولا أعظم هولا من هولاكو ولا الهكسوس الذين تم دف.. نهم ..تحت ثري الكنانة.

وما الذين يريدون تبديل الخريطة والعبث بالجغرافيا بقادرين علي أصحاب التاريخ والجغرافيا

واختتم منشوره قائلا عاشت مصر قلعة الصمود الأخيرة وحصنها المنيع

حتي لو هرول المهرولون وخذلها الأقربون.