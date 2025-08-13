تناول أسبرين الأطفال فوق سن الأربعين في هذه الحالة.. جمال شعبان يوضح

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الاستخدام العشوائي لـ أسبرين الأطفال، فوق سن الأربعين أمر غير صحيح، وقد يسبب مشكلات صحية كثيرة تبدأ ارتجاع.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن أكثر أشخاص قد يحصلون على أسبرين الأطفال، هم من تعرضوا لجلطات سابقة، أو من قام بتركيب دعامة، أو أجرى عملية قلب مفتوح.

ولفت إلى أن أسبرين الأطفال قد يكون مضر ويسبب مشكلات في المعدة، ولذلك على المواطنين الحذر من تناول الأدوية بعد نصائح المواطنين، وأن تناول الأدوية يكون بعد أشرف طبيب.

وتابع استشاري أمراض القلب " أثبتت الدراسات الحديثة أنه لا فائدة من استخدام أسبرين الأطفال بشكل روتيني فوق سن الـ ٤٠ أو ال ٦٠ ، بل على العكس فإن استخدام الأسبرين بدون مبرر في هذا العمر يعرض المريض لمخاطر النزيف وقرحة المعدة، وغير ذلك من المضاعفات الخطيرة وقد لا يقدم أي فائدة وقائية لشرايين القلب أو المخ.

وأضاف شعبان ان استخدم أسبرين الأطفال، يستخدم فقط بناء على توجيهات الطبيب المختص بعد عمل الفحوصات اللازمة التي تؤكد وجود قصور في الدورة الدموية التاجية أو الدماغية أو الطرفية بما يجعل الشخص في حاجة لعلاج يرفع سيولة الدم للحفاظ على سريان الدم داخل الشرايين بدون تجلطات