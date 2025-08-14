مصر الغد.. مبادرة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة تفيد البشرية

أكدت الدكتورة نيفين مكرم أستاذ ورئيس قسم الحاسب الآلي بأكاديمية السادات، أنه هناك حاجة لتطوير قدرات الشباب عند استخدام الذكاء الاصطناعي .

وقالت نيفين مكرم في حوارها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" المجتمع بحاجة إلى أن يكون لديه وعي بمخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي ".



وتابعت نيفين مكرم :" أطلقنا مبادرة "مصر الغد" من أجل العمل على حوكمة الذكاء الاصطناعي والاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة تفيد البشرية ".



واكملت نيفين مكرم :" عملنا على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المؤسسات الصحية واقتصاديات الصحة ".

ولفتت نيفين مكرم :" نستهدف وضع إطار تنظيمي للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي كي نتمكن من استخدامها في العمل لخير البشرية ".