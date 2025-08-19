قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنقذزه.. حسام المندوة يستغيث: الزمالك بينهار بسبب أرض 6 أكتوبر
تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري
انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء
إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو
ترامب: ستكون هناك ضمانات لأوكرانيا لكن بعيدا عن الناتو
مفكر مغربي: صمود أهل غزة معجزة.. وما يحدث فى فلسطين عار على الإنسانية.. ويؤكد: إسرائيل تستخدم الذكاء الاصطناعي لق.تل الأبرياء
ترامب: من المحتمل أن بوتين لا يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا
ماذا قالت لورا راقصة الساحل الشمالي بعد القبض عليها؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إنشاء منصة تعليمية لمتابعة الأداء الأكاديمي للطلاب في الرياضيات والبرمجة

وزير التعليم يوقع مذكرة تفاهم مع شركة يابانية
وزير التعليم يوقع مذكرة تفاهم مع شركة يابانية
ياسمين بدوي

وقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مذكرة تفاهم مع شركة يابانية ، بهدف تطوير منهج دراسي للرياضيات لتحسين المهارات الأكاديمية الأساسية بالرجوع إلى المنهج الياباني.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تستهدف من خلال التعاون مع الشركة مواصلة تطوير منهج الرياضيات عبر الاستفادة من المناهج اليابانية لتقديم محتوى دراسي ينعكس على جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب.

وفي هذا الإطار، اتفقت الوزارة مع الشركة على مواصلة تطوير مناهج الرياضيات بما يتوافق مع المعايير اليابانية والتي تهتم بتأسيس الطلاب تأسيسا قويا في مادة الرياضيات، والتعاون مع الوزارة في إنشاء منصة تعليمية لمتابعة الأداء الأكاديمي للطلاب وتحسين أداءهم بالإضافة لمواد البرمجة.

وعلى جانب آخر ، كان قد وقّع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، برتوكول تعاون جديد  على هامش فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “تيكاد ٩”.

ويهدف بروتوكول التعاون الجديد الموقع مع إحدى الشركات إلى تنفيذ مشروع متكامل لتدريب معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية على دليل استخدام تطبيقات الآلة الحاسبة ضمن مناهج الرياضيات، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والطلاب في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن توقيع بروتوكول التعاون المذكور يُعد خطوة محورية في تطوير مناهج الرياضيات بالمرحلة الإعدادية، حيث يسهم في تعزيز قدرات المعلمين على توظيف أدوات تعليمية حديثة وتطبيقات الآلة الحاسبة في العملية التعليمية، بما يؤهل الطلاب لمواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين، مشيرًا إلى أن هذا البرتوكول يعكس حرص الوزارة على بناء شراكات دولية رائدة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم المصري.

ويتضمن البرتوكول الاتفاق على إطلاق مشروع تدريبي يبدأ بمرحلة مبدئية لتأهيل معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية على منهجية تعليم الرياضيات باستخدام تطبيقات الآلة الحاسبة.

ويوضح البرتوكول أن البرنامج يستهدف تدريب المعلمين في المدارس المشاركة على توظيف التطبيقات التي تخدم المناهج الدراسية بشكل فعّال، بما يساعد الطلاب على اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين مثل التحليل المنطقي، وحل المشكلات، والتفكير النقدي.

كما يتضمن البرتوكول برنامجًا متكاملًا يبدأ بتدريب المعلمين، مرورًا ببرنامج متابعة من خلال الموجهين وصولًا إلى دراسة نتائج التطبيق بهدف التعميم التدريجي للتجربة على نطاق أوسع وبصورة مثالية، كما يتضمن المشروع إعداد دليل شامل للمنظومة يضم أفضل الممارسات والمعايير التي تضمن استدامة الاستفادة من التجربة.

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

أرشيفية

عائلات المحتجزين تتحدّى اليمين المتطرف وتدعو ليوم تشويش وطني في القدس المحتلة

صورة أرشيفية

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية تزداد تدهورا في قطاع غزة

العاهل الأردني

العاهل الأردني يشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

