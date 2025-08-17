حزب الجيل الديمقراطي: اختيار مرشحي مجلس النواب 2025 قائم على الكفاءة والالتزام الديمقراطي

أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين الحزب بالدقهلية، أن اختيار 14 مرشحًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 جاء بعد تقييم دقيق لقدراتهم وخبراتهم وكفاءتهم في خدمة دوائرهم.

وأوضح هجرس، خلال مداخلة في برنامج «الشارع النيابي» على قناة إكسترا نيوز، أن الحزب يسعى لتقديم كوادر جديدة تمثل قاعدة قوية على الأرض وتعكس التزام الحزب بالمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.

وأشار إلى أن الانتخابات الماضية كانت محطة مهمة لصقل كوادر الحزب وتعزيز حضوره بين المواطنين، مؤكدًا قدرة الحزب على التواصل مع الناخبين وكسب ثقتهم.

ولفت إلى اهتمام الحزب بالشباب والمرأة، مشددًا على أن اختيار المرشحين يراعي الكفاءة والنزاهة والقدرة على تلبية احتياجات المواطنين، بهدف تعزيز دور الأحزاب في بناء الجمهورية الجديدة.

كما أشار هجرس إلى متابعة الحزب سير العملية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين ساهم في تسهيل المشاركة، معربًا عن اعتزازه بمستوى الالتزام والمسؤولية التي أبداها المصريون في ممارسة حقهم الدستوري في التصويت.

وأضاف أن الحزب يواصل تحضيراته لاستكمال اختيار باقي المرشحين في جميع الدوائر، مؤكدًا أن المشاركة السياسية الفاعلة للشباب والمرأة تمثل رسالة قوية تعكس إرادة الشعب المصري في تعزيز العملية الديمقراطية.