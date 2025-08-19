قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي .. واللاعب يوجه صدمة للإدارة .. ماذا حدث؟
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه بلوجر جديدة بسبب فيديوهات إثارة الغرائز
مدمنة مخدرات وفيديوهاتي للإثارة والفلوس | اعترافات صادمة لـ بديعة
كايا كالاس: لا يمكن الوثوق ببوتين .. وسنواصل دعم أوكرانيا بضمانات أمنية صارمة
مصر إنجازاتها كبيرة بها | رئيس الأعلى للإعلام: ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية النزال
المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد امتحانات الطلاب العائدين من الخارج
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
المصيفين بهذه الشواطئ .. انتظروا أمطارا غدا وتجنبوا أنشطة البحر | الطقس
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار البلد

لتعزيز تعليم الموسيقى.. تزويد 100 مدرسة حكومية بآلات موسيقية

من فعاليات ترقيع الاتفاق
من فعاليات ترقيع الاتفاق
ياسمين بدوي

وقع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هامش مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “تيكاد ٩”، مذكرة تفاهم مع شركة يابانية رائدة في مجال صناعة الآلات الموسيقية، لتنفيذ مشروع تجريبي يهدف إلى إدخال الآلات الموسيقية في عدد من المدارس المصرية الحكومية، وتدريب معلمي الموسيقى على استخدامها ضمن البرامج التعليمية، حيث تضمن توقيع مذكرة التفاهم تزويد 100 مدرسة حكومية بآلات موسيقية.

جاء ذلك بحضور السفير محمد أبو بكر السفير المصري في اليابان والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقات ونيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

وتوجّه الوزير بخالص الشكر للشركة "اليابانية الرائدة في مجال صناعة الآلات الموسيقية، على تعاونها المثمر، مؤكدًا أن الموسيقى تُعد من الركائز الأساسية في بناء شخصية الطلاب، خاصة في الصفوف الدراسية الأولى، ودورها الفعال في تنمية الإبداع والذوق الفني، وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع المدرسي.

وأعرب الوزير عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون ليشمل 1000 مدرسة في المستقبل القريب، بما يعزز من جودة التربية الموسيقية في المدارس الحكومية.

وفي نفس السياق، أشاد السيد الوزير محمد عبد اللطيف بالتعاون القائم بين الشركة والمدارس المصرية اليابانية، حيث تقوم الشركة اليابانية الرائدة في مجال صناعة الآلات الموسيقية بتدريب معلمي الموسيقى وتأهيلهم لتعليم الطلاب على آلة "الريكوردر" الموسيقية اليابانية، وتقديم محتوى مميز لتعليم الموسيقى ضمن إطار الأنشطة اليابانية المعتمدة داخل المدارس.

كما ناقش الوزير سُبل التعاون المستقبلي مع شركة "ياماها" من خلال المدارس الفنية التطبيقية (ATS)، والتي تسعى الوزارة إلى نشر نموذجها في مختلف التخصصات، من خلال الشراكة مع الجانب الياباني، حيث يتم تقديم المنهج الفني الياباني تحت إشراف الخبراء اليابانيين، بما يُؤهل الطلاب للعمل في الشركات اليابانية داخل وخارج اليابان وفقًا لأساليب العمل اليابانية المعروفة بالكفاءة والانضباط.

وتأتي خطوة توقيع مذكرة التفاهم في ضوء رؤية الوزارة نحو تعليم متكامل يهتم ببناء الإنسان المصري من كافة الجوانب، ويعزز من روح الإبداع والتميز لدى طلاب المدارس.

