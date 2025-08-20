قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاجة غريبة .. سيد عبد الحفيظ يعلق على طرد محمد هاني بلقاء فاركو
نجم الأهلي يُوجّه رسالة لـ «ريبيرو» ويؤكد: عودة إمام عاشور «مكسب كبير»
«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد
جامعة حلوان تعلن ضوابط قبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للعام الجامعي 2026/2025
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الغذائي لأهالي غزة
الحدود والتجارة والاستثمارات.. تطورات جديدة في العلاقات بين الصين والهند |تفاصيل
البقاء لله .. وسام أبو علي ينعى والد محمد الشناوي بهذه الكلمات
ناقد رياضي يكشف كواليس سحب أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر.. فيديو
كارثي وأخطاء فجّة.. المستشار القانوني للزمالك ينتقد بيان «الإسكان» بشأن سحب أرض 6 أكتوبر
بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة
انفراجة تلوح في الأفق.. ترامب: أنتظر نتائج اللقاء المرتقب بين بوتين وزيلينسكي
تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

والدة الإعلامية شيماء جمال
والدة الإعلامية شيماء جمال
كتب أحمد مهدي :

بعد قرابة ثلاث سنوات على القضية التي هزّت أركان الجيزة، والتي حملت عنوان مقتل المذيعة الشهيرة شيماء جمال على يد زوجها القاضي أيمن حجاج وصديقه حسين الغرابلي، نفذت الجهات المعنية حكم الإعدام في المتهمين.

وبعد ساعات من تنفيذ حكم الإعدام، خرجت والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، قالت فيها:
"أخيرًا شيماء هتنام مرتاحة في قبرها بعد 3 سنين، وبعد ما حقها رجع واتنفذ حكم الإعدام في المتهمين.. وأنا هاخد عزاها".

وتابعت والدة شيماء جمال: "كنت مستنية اللحظة دي، ودلوقتي هما عند ربنا ولسه القصاص الأكبر في الآخرة.. نامي يا بنتي مرتاحة، حقك رجع، وأنا هاخد عزاكِ أخيرًا.. دلوقتي بس تقدروا تقولوا البقاء لله في شيماء".

وكانت محكمة النقض قد قضت، في يوليو 2024، برفض الطعن المقدم من المتهمين على حكم إعدامهما في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، وتأييد الحكم الصادر ضدهما.

وأودعت نيابة النقض رأيها الاستشاري لهيئة المحكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قتلة الإعلامية شيماء جمال"، حيث انتهت النيابة إلى رفض الطعن وإقرار حكم الإعدام شنقًا للمتهمين.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت حضوريًا، وبإجماع الآراء، بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح حجاج، وحسين محمد الغرابلي، بالإعدام شنقًا عما أسند إليهما من تهم القتل العمد.

وسبق أن أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد تحقيقات النيابة العامة، التي كشفت أن المتهم الأول (زوج المجني عليها) أضمر التخلص منها بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما ومساومته على الكتمان مقابل مبالغ مالية. فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، فقبل نظير مبلغ مالي وعده به.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بيتا النية على قتل شيماء جمال، واتفقا على استئجار مزرعة نائية لتنفيذ الجريمة وإخفاء جثمانها. كما قاما بشراء أدوات حفر القبر، ومسدس، وقطعة قماشية لخنقها، وسلاسل وقيود حديدية لنقل الجثمان، بالإضافة إلى مادة حارقة لتشويه معالمه.

وفي يوم الجريمة، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، حيث كان المتهم الثاني بانتظاره. وباغتها الزوج بضربات على رأسها بمقبض المسدس حتى أسقطها أرضًا، ثم خنقها بقطعة القماش بينما ساعده الثاني في شل حركتها، حتى تأكدا من وفاتها. بعدها كبلا جثمانها بالسلاسل ووضعاه في القبر، وسكبا عليه المادة الحارقة لإخفاء معالمه.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من خلال شهادة عشرة شهود، من بينهم صاحب المتجر الذي باع لهما أدوات الحفر والمادة الحارقة، بالإضافة إلى إقرارات المتهمين التفصيلية في التحقيقات، حيث أرشد المتهم الثاني عن مكان الجثمان وشرح تفاصيل الجريمة، بينما أقر المتهم الأول بعد ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

شيماء جمال قضية شيماء جمال القاضي المتهم بقتل شيماء جمال اعدام قاتل شيماء جمال الإعلامية شيماء جمال المذيعة شيماء جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

محمد الشناوي

مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير

الزوج المشتبه فيه

مصادر طبية: استقرار الحالة الصحية لزوج لاعبة سموحة دينا علاء

أسعار البيض

انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

شيكابالا

برسالة مؤثرة .. شيكابالا ينعي والد محمد الشناوي

محمد الشناوي

«كهربا» يُعزّي محمد الشناوي في وفاة والده

محمد عبد المنعم

ببالغ الحزن والأسى .. محمد عبدالمنعم ينعى والد حارس مرمى الأهلي

بالصور

مفاتيح الاستمرار على النظام الغذائي دون حرمان .. نصائح ذهبية

خطوات بسيطة للاستمرارية على نظام الرجيم
خطوات بسيطة للاستمرارية على نظام الرجيم
خطوات بسيطة للاستمرارية على نظام الرجيم

القولون التقرحي.. مرض صامت يُهدّد حياة المريض ويحتاج متابعة دقيقة

ما هو القولون التقرحي؟
ما هو القولون التقرحي؟
ما هو القولون التقرحي؟

طريقة عمل صلصة الدقوس .. بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الدقوس
طريقة عمل الدقوس
طريقة عمل الدقوس

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

فيديو

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد