الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.. تفاصيل

ولاء خنيزي

محمد صلاح واحد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية وموهبة استثنائية صنعت لنفسها مكانة رفيعة في القارة الأوروبية والعالم بأكمله، فقد أثبت بقدراته الاستثنائية وإصراره الكبير أن النجاح لا يعرف حدودًا، ليصبح أيقونة رياضية يتغنى بها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، وبفضل إنجازاته المتتالية مع نادي ليفربول الإنجليزي، وأرقامه القياسية التي وضعته بين أساطير "البريميرليج"، أصبح محمد صلاح فخرًا لكل العرب، ونموذجًا ملهمًا للأجيال الجديدة بأن الطموح والإرادة قادران على تحقيق المستحيل.

صلاح يتصدر ترشيحات الأفضل في إنجلترا

حصد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم الرياضي 2024 – 2025، خلال حفل جوائز رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية، وتصدر صلاح قائمة المرشحين بفضل مستوياته المميزة التي قاد بها ليفربول نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موسم استثنائي مع ليفربول

قدّم محمد صلاح موسماً استثنائياً، تمكن خلاله من قيادة "الريدز" للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، ليعادل بذلك الرقم القياسي لمانشستر يونايتد في عدد مرات التتويج بالبطولة المحلية.

إنجازات فردية تاريخية

لم يكتفِ صلاح بالتتويج مع فريقه، بل حصد جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفاً، محققاً الإنجاز للمرة الرابعة في مسيرته، ومعادلاً رقم الأسطورة تييري هنري نجم أرسنال السابق، وأصبح "الفرعون المصري" ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يحقق الحذاء الذهبي 4 مرات، بعد هنري الذي ناله أعوام 2002 و2004 و2005 و2006.

كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب الإنجليز، إضافة إلى جائزة أفضل صانع ألعاب بعدما صنع 18 هدفاً لزملائه، ليجمع بين التهديف وصناعة الفرص على حد سواء.

تفوق كبير في التصويت

نال محمد صلاح جائزة الأفضل من رابطة الكتاب الإنجليز بنسبة تصويت بلغت 90%، وهو أعلى فارق في القرن الحالي، ليؤكد مكانته كأفضل لاعب في إنجلترا خلال الموسم.

إنجاز تاريخي غير مسبوق

وبهذا التتويج أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحصد جائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين ثلاث مرات، حيث سبق وأن فاز بها في عامي 2018 و2022، ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجله الذهبي ويعزز مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ "البريميرليج".

