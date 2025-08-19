من تغريدة إلى رمز.. رسالة محمد صلاح لفلسطين تتصدر القمصان الأوروبية

لا تزال تغريدة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تشعل ردود أفعال واسعة على المستويين الرياضي والشعبي، بعدما وجّه تساؤلات مباشرة للاتحاد بشأن تجاهله ذكر ملابسات استشهاد النجم الفلسطيني المخضرم سليمان العبيد.

وكان “يويفا” نعى العبيد، الملقب بـ"بيليه فلسطين"، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلاً: "وداعاً سليمان العبيد، موهبة منحت الأمل لأطفال كثر حتى في أحلك الظروف"، إلا أن محمد صلاح أعاد نشر التغريدة معلقًا: "هل يمكن أن تخبرونا كيف مات، وأين، ولماذا؟"، في إشارة واضحة لاعتراضه على إغفال حقيقة استشهاده خلال انتظاره المساعدات الإنسانية في غزة.

رحيل سليمان العبيد، الذي خاض 24 مباراة دولية مع منتخب فلسطين، شكل صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية، فيما أثارت رسالة محمد صلاح موجة تضامن هائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية.

وفي خطوة رمزية لافتة، كشف موقع بريطاني عن طرح قمصان للبيع تحمل عبارة محمد صلاح الموجهة إلى "يويفا"، بسعر 27 جنيهًا إسترلينيًا، لتتحول رسالته إلى شعار يرتديه المشجعون تعبيرًا عن التضامن مع فلسطين.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحرك بعد الانتقادات، ووجّه رسالة إنسانية إلى العالم قبل مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام في إيطاليا، والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بركلات الترجيح.

وشهد ملعب "الفريولي" الذي استضاف اللقاء رفع لافتة كبيرة كُتب عليها: "أوقفوا قتل الأطفال.. أوقفوا قتل المدنيين"، في مبادرة جديدة من "يويفا" جاءت عقب الضغوط التي أثارتها رسالة محمد صلاح.