بالبراشوت.. رسالة غاضبة من خالد الغندور: الزمالك وجمهوره يدفعون الثمن

وجه الاعلامي خالد الغندور رسالة غاضبة لمن يزعمون أنهم أبناء نادي الزمالك بمنشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: للاسف مشكلة كثير ممن يقال عنهم أبناء النادي أو من دخلوا بالبراشوت على الزمالك عندهم مصلحتهم نمرة واحد فقط ومواقفهم وتوجهاتهم علي حسب مين موجود و علي حسب هو موجود أو بيشتغل جوه النادي و لا لأ و في النهاية الزمالك وجمهوره هو من يدفع الثمن



يستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن سبورت فى اطار منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويواجه فريق الزمالك نظيره مودرن سبورت فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري المصري