الزمالك اتظلم .. الغندور يثير الجدل بمنشور جديد

أثار الاعلامي خالد الغندور الجدل بشأن الزمالك بمنشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور:كام موقف مر عليك كزملكاوي حسيت ان الزمالك اتظلم فيه علي مدار سنوات عشقك و حبك للنادي الأبيض الملكي.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن سبورت فى اطار منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويواجه فريق الزمالك نظيره مودرن سبورت فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري المصري