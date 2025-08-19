الغندور: سيظل الزمالك أحلي وأجمل قصة في حياتي

عبر الإعلامي خالد الغندور عن حبه لـ نادي الزمالك.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:"سيظل الزمالك أحلي و أجمل قصة في حياتي".

وكان قد أعلن النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، استعداده الكامل للتدخل والتواصل مع الجهات المعنية لحل أزمة نادي الزمالك المتعلقة بقرار وزارة الإسكان بسحب أرض فرع 6 أكتوبر، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تحفظ حقوق الدولة، وتضمن في الوقت نفسه استمرار المشروع الذي ينتظره الملايين من جماهير القلعة البيضاء.

وقال "وهدان"، إن الزمالك يمثل مؤسسة وطنية عريقة وهو أحد قطبي الكرة المصرية، وله مكانة خاصة في قلوب المصريين، بما يملكه من تاريخ مشرف على الصعيدين المحلي والقاري، موضحا أن أي أزمة تواجه النادي تنعكس بطبيعة الحال على جماهيره العريضة التي تعتبر أحد أكبر الروابط الاجتماعية في المجتمع المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن النادي تكبد التزامات مالية كبيرة وبدأ بالفعل في خطوات جادة نحو تنفيذ مشروع فرع أكتوبر، وهو ما يستوجب التعامل مع الأزمة بحكمة وحوار بناء يراعي المصلحة العامة ويحافظ على استقرار أحد أكبر الكيانات الرياضية في مصر، مشددا على أنه على استعداد للتواصل المباشر مع وزارة الإسكان ومجلس إدارة الزمالك، لفتح حوار جاد يهدف إلى معالجة الخلافات وتذليل العقبات، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة من ناحية، وعدم الإضرار بمصالح النادي وجماهيره من ناحية أخرى.

وشدد النائب سليمان وهدان، على أن الدولة المصرية تقف دوما إلى جانب دعم الكيانات الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها نادي الزمالك، مشيرا إلى أن القلعة البيضاء تمثل قيمة كبرى للرياضة المصرية وسفيرا لمصر في المحافل الدولية، وأن استمرار أزمته دون حل أمر لا يتناسب مع تاريخه وجماهيريته، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة ستشهد سعيا جادا لتقريب وجهات النظر، بما يضمن استكمال مشروع فرع أكتوبر، وتحويل حلم الجماهير البيضاء إلى واقع يليق بمكانة الزمالك وتاريخه.