ضرائب على البلوجرز وصناع المحتوى.. القانون يحدد عقوبات المتهربين
مش أنا ولا ده أوتاكا.. فيديوهات هدير عبدالرازق علي طاولة جهات مختصة
بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل الأندومي بالمرج
4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه
سياسي ضعيف خان إسرائيل.. نتنياهو يشن هجوما ضاريا على رئيس وزراء أستراليا
اليابان تضاعف ثقتها في الاقتصاد المصري باستثمارات جديدة خلال 2025..خبير يعلق على زيارة مدبولي لـ يوكوهاما
ترامب يقطع اجتماعاته مع زعماء أوروبا ليتصل بصديقه في الكرملين.. لماذا؟
ضبط 108780مخالفة مرورية و150 حالة تعاطى مواد مخدرة لسائقين خلال 24 ساعة
توجيهات رئاسية بإتاحة موارد دولارية والحفاظ على سعر صرف مرن.. نواب: خطوة لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري
العلاوات التشجيعية للموظفين.. النسبة والشروط
غالبيتهم أطفال .. صحة غزة : حصيلة ضحايا التجويع ارتفعت إلى 266 شخصا
مدبولي: مصر أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية لدعم الاستثمارات الأجنبية
رياضة

الغندور: سيظل الزمالك أحلي وأجمل قصة في حياتي

باسنتي ناجي

عبر الإعلامي خالد الغندور عن حبه لـ نادي الزمالك.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:"سيظل الزمالك أحلي و أجمل قصة في حياتي".

وكان قد أعلن النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، استعداده الكامل للتدخل والتواصل مع الجهات المعنية لحل أزمة نادي الزمالك المتعلقة بقرار وزارة الإسكان بسحب أرض فرع 6 أكتوبر، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تحفظ حقوق الدولة، وتضمن في الوقت نفسه استمرار المشروع الذي ينتظره الملايين من جماهير القلعة البيضاء.

وقال "وهدان"،  إن الزمالك يمثل مؤسسة وطنية عريقة وهو أحد قطبي الكرة المصرية، وله مكانة خاصة في قلوب المصريين، بما يملكه من تاريخ مشرف على الصعيدين المحلي والقاري، موضحا أن أي أزمة تواجه النادي تنعكس بطبيعة الحال على جماهيره العريضة التي تعتبر أحد أكبر الروابط الاجتماعية في المجتمع المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب،  أن النادي تكبد التزامات مالية كبيرة وبدأ بالفعل في خطوات جادة نحو تنفيذ مشروع فرع أكتوبر، وهو ما يستوجب التعامل مع الأزمة بحكمة وحوار بناء يراعي المصلحة العامة ويحافظ على استقرار أحد أكبر الكيانات الرياضية في مصر، مشددا على  أنه على استعداد للتواصل المباشر مع وزارة الإسكان ومجلس إدارة الزمالك، لفتح حوار جاد يهدف إلى معالجة الخلافات وتذليل العقبات، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة من ناحية، وعدم الإضرار بمصالح النادي وجماهيره من ناحية أخرى.

وشدد النائب سليمان وهدان،  على أن الدولة المصرية تقف دوما إلى جانب دعم الكيانات الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها نادي الزمالك، مشيرا إلى أن القلعة البيضاء تمثل قيمة كبرى للرياضة المصرية وسفيرا لمصر في المحافل الدولية، وأن استمرار أزمته دون حل أمر لا يتناسب مع تاريخه وجماهيريته، مؤكدا على  أن المرحلة المقبلة ستشهد سعيا جادا لتقريب وجهات النظر، بما يضمن استكمال مشروع فرع أكتوبر، وتحويل حلم الجماهير البيضاء إلى واقع يليق بمكانة الزمالك وتاريخه.

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

صورة أرشيفية

خصومات كبيرة تطال الغذاء والأجهزة والسيارات تصل إلى 50%.. موجة انخفاض تعيد التوازن للأسواق وتنعش السوق المصري

د. نظير عياد

مفتي الجمهورية: آية الميراث قطعية الدلالة ولا تحتمل التأويل

هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي وموالد آل البيت والأولياء

هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي وموالد آل البيت والأولياء؟.. الإفتاء تجيب

صلاة الضحى

هل يجوز أداء صلاة الضحى بأربع ركعات متصلة وتشهدين؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كاليماري

سر الطعم المصري الأصيل.. طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم خطوة بخطوة

طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

علاء الساحر

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

