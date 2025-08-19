موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن سبورت فى اطار منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

يواجه فريق الزمالك نظيره مودرن سبورت فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري المصري

وتعاقدت إدارة مودرن سبورت مع مصطفى مخلوف، قادمًا من صفوف الأهلي- محمد أبو جبل، قادمًا من صفوف البنك الأهلي- كمال السيد، قادمًا من صفوف الإسماعيلي- التونسي أحمد مزهزد، قادمًا من صفوف النجم المتلوي التونسي- الجزائري آدم رجيمي، قادمًا من صفوف شبيبة القبائل الجزائري- محمد ممدوح، قادمًا من صفوف حرس الحدود- مصطفى مطاوع، قادمًا من صفوف الإنتاج الحربي- محمد يسري، قادمًا من صفوف المنصورة- النيجيري جودوين شيكا، قادمًا من صفوف طلائع الجيش- رشاد المتولي، قادمًا من صفوف بتروجيت- عماد حمدي، قادمًا من صفوف الإسماعيلي.