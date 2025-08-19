من الجيم.. محمد صلاح في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد صلاح في الصورة من داخل صالة الالعاب الرياضية أثناء أداء مرانه اليومي.

ونجح النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول، في دخول المربع الذهبي لقائمة الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث جاء ذلك بعدما سجل هدفًا خلال انتصار ليفربول المثير على بورنموث بنتيجة 4 – 2، في المباراة التي احتضنها ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة.

وبعد هذا الهدف، رفع محمد صلاح حصيلته التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول وتشيلسي إلى 187 هدفًا، ليعادل رقم الأسطورة أندي كول نجم مانشستر يونايتد السابق، ويحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين عبر التاريخ، ولم يعد يفصله سوى 13 هدفًا عن بلوغ حاجز الـ200 هدف، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب غير بريطاني من قبل في "البريميرليج".

خطوة تاريخية نحو الـ200 هدف

حال نجاحه في تسجيل 13 هدفًا إضافيًا هذا الموسم، سيصبح صلاح رابع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى 200 هدف، بعد آلان شيرار (260 هدفًا)، هاري كين (213 هدفًا)، وواين روني (208 أهداف)، وبهذا الإنجاز سيكتب اسمه بحروف من ذهب كأول لاعب أجنبي يصل إلى هذا الرقم القياسي.

إشادة عالمية بمسيرة صلاح

في سياق متصل، أثنت شبكة "givemesport" البريطانية على المسيرة المبهرة للنجم المصري مع ليفربول منذ انضمامه صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وأكدت الشبكة أن التعاقد مع صلاح كان قرارًا مفاجئًا للكثيرين، خاصة بعد تجربته غير الناجحة مع تشيلسي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، إلا أن اللاعب المصري قلب التوقعات رأسًا على عقب.

إنجازات فردية وجماعية استثنائية

وذكرت الشبكة أن صلاح نجح في حصد جائزة الحذاء الذهبي 4 مرات، ليعادل رقم الأسطورة تييري هنري، بجانب تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، واختياره كأفضل لاعب في المسابقة في أكثر من مناسبة، وأشارت إلى أنه بات منافسًا مباشرًا لأساطير مثل روني وكين، مع فرصة قوية لتخطيهما خلال المواسم المقبلة.

لاعب استثنائي في تاريخ البريميرليج

بكل هذه الأرقام والإنجازات، لم يعد صلاح مجرد نجم عربي أو أفريقي يتألق في الملاعب الأوروبية، بل أصبح واحدًا من أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع استمرار تألقه بقميص ليفربول، يواصل "الملك المصري" كتابة فصل جديد في سجلات كرة القدم العالمية.