مدرب ناشئات السلة: البطولة العربية بداية جيدة لهذا الجيل.. ونعد بتقديم الأفضل في أفريقيا

تحدث محمد محروس، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة للناشئات، عقب التتويج بلقب البطولة العربية تحت 16 عامًا، التي أقيمت في مصر مؤخرًا بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

وتوج المنتخب الوطني للناشئات بلقب البطولة العربية بعد الفوز على منتخب تونس في الجولة الأخيرة بنتيجة 89/36.

وقال محمد محروس: "مباريات البطولة العربية كانت إعدادًا لبطولة أفريقيا، وكنا نتمنى ظهور أكبر عدد من الفرق القوية مثل الأردن ولبنان".

وأضاف: "قدمنا مستوى جيد طوال البطولة، واللاعبات سيندمجن أكثر خلال المرحلة المقبلة لتقديم الأفضل، وذلك من خلال خوض معسكر خارجي في صربيا، للاحتكاك بالمدارس القوية".

وأوضح: "خضنا 4 مباريات وفزنا بهم وبفارق كبير، وظهرنا بصورة جيدة، وهذه بداية مثالية للجيل الذي يشارك لأول مرة في محفل دولي، وكانت مفيدة بشكل كبير في انسجام اللاعبات مع بعضهمن وأيضًا الجهاز الفني".

واصل محروس:"نتمنى أن نكون على قدر المسئولية، لرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية المقبلة، وأن يُكلل مجهودنا بالنجاح".

تابع حديثه: "أتوجه بالشكر لكل من الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي الذي قدم لنا كل سبل الدعم لتحقيق الهدف، والكابتن طارق السعيد المشرف العام على المنتخبات ونائب رئيس الاتحاد، والمستشار محمد محرم، والكابتن محمد إيهاب محسن مدير البطولة، والعميد عبدالله شلبي، والعميد وائل لطفي، على نجاح البطولة والاهتمام والمتابعة للمنتخب، وأعدهم بتقديم المزيد خلال المرحلة المقبلة."

وأتم محروس تصريحاته بتوجيه الشكر، إلى الجهاز الفني والإداري، الذين شاركوه في الإنجاز، ولم يبخل أيًا منهم بأي جهد أو وقت على المنتخب، مؤكدًا أنه يشجعهم دائمًا على استمرار العطاء من أجل تحقيق أفضل النتائج في التحديات المقبلة.