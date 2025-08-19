السيطرة على حريق في فرع الأهلي بمدينة نصر

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق محدود نشب صباح اليوم داخل وحدة التكييفات المركزية بمقر النادي الأهلي فرع مدينة نصر، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأوضح مصدر داخل النادي أن الحريق اندلع بشكل مفاجئ في وحدة التكييفات، وعلى الفور تم استدعاء سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية، التي تمكنت من احتواء النيران سريعًا ومنع امتدادها إلى باقي منشآت النادي.

وأكد المصدر أن الموقف تمت السيطرة عليه بالكامل، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لفحص أسباب الحريق والتأكد من سلامة باقي التجهيزات.

ويواصل فرع الأهلي بمدينة نصر نشاطه بشكل طبيعي عقب الحادث، دون تأثير على سير العمل أو استقبال الأعضاء.