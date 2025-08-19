أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 19-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا فى الدوري الإسباني

مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا







فيرنسفاروش X إف ك كاراباك – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

النجم الأحمر بلجراد X بافوس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

راينجرز X كلوب بروج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد X أوساسونا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات السوبر السعودي والقنوات الناقلة



النصر X الاتحاد – الساعة 3 عصرا على قناة SSC 1

مواعيد مباريات أمم أفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة



السودان X السنغال – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6

نيجيريا X كونجو – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 8

مواعيد مباريات الدوري المصري



البنك الأهلي X كهرباء الإسماعيلية – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 2

فاركو X طلائع الجيش – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1

الإسماعيلي X الاتحاد – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 2

المصري X بيراميدز – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 1