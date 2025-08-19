أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 19-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا فى الدوري الإسباني
مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا
فيرنسفاروش X إف ك كاراباك – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
النجم الأحمر بلجراد X بافوس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
راينجرز X كلوب بروج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال مدريد X أوساسونا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات السوبر السعودي والقنوات الناقلة
النصر X الاتحاد – الساعة 3 عصرا على قناة SSC 1
مواعيد مباريات أمم أفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة
السودان X السنغال – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6
نيجيريا X كونجو – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 8
مواعيد مباريات الدوري المصري
البنك الأهلي X كهرباء الإسماعيلية – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 2
فاركو X طلائع الجيش – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1
الإسماعيلي X الاتحاد – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 2
المصري X بيراميدز – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 1