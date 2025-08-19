محمد مطيع رئيساً للاتحاد الأفريقي للسومو ونائبا لرئيس الاتحاد الدولي

أعلن الاتحاد الدولي للسومو رسميا، عن فوز محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو والسومو والايكيدو، بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي للسومو ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

وأرسل رئيس الاتحاد الدولي للسومو مينامي كازوفومي خطاباً رسميا يشكر فيه محمد مطيع ويهنئه على الفوز بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للسومو خلال انتخابات الاتحاد الافريقي التي أقيمت بالاسكندرية الاسبوع الماضي.

ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي للسومو، يُعيّن كل رئيس قارّي نائبًا لرئيس الاتحاد.

وتمنى رئيس الاتحاد الدولي للسومو التوفيق لمطيع قائلا: "نثق بأنكم ستواصلون قيادة وتوحيد وطنكم وقارتكم، وتعزيز نمو وتطور رياضة السومو، تهانينا مرة أخرى."

ويعتبر هذا المنصب استمراراً لنجاحات محمد مطيع الإدارية الذي يشغل العديد من المناصب الإدارية فهو رئيس الاتحاد المصري للجودو والسومو والايكيدو، ونائب رئيس الاتحاد العربي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي والأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية.

ومنذ توليه رئاسة الاتحاد المصري للجودو أحدث مطيع بصمة سريعة حيث بدأ في اعادة الهيكلة الإدارية داخل الاتحاد بالإضافة الى اعادة الهيكلة الفنية للمنتخبات المصرية مع الاهتمام بالمنافسات المحلية لنشر اللعبة وزيادة المنافسة مما يصب في مصلحة المنتخبات.

وأتت مجهوداته بثمارها سريعاً حيث سيطر ابطال الجودو على البطولات الافريقية التي خاضوها كما ظهر عدد كبير من اللاعبين الناشئين والناشئات بالإضافة الى النجاح الكبير في تنظيم البطولة العربية للجودو بالاسكندرية والتي حظيت باهتمام اعلامي كبير على المستوى المحلي والعربي.

وتعد السومو رياضة قتالية يابانية عمرها 1500 عام، وهي رياضة سريعة ومثيرة بقواعد بسيطة وسهلة الفهم.

ورياضة السومو في برنامج الألعاب العالمية، ويسعى الاتحاد الدولي للعبة للانضمام إلى الألعاب الأولمبية.

ويضم الاتحاد الدولي للسومو 84 دولة إلى ما يؤكد تطورها بشكل كبير عن أصولها اليابانية.

السومو رياضة تنافسية تعتمد على التلامس الجسدي. تُلعب المباراة بين لاعبين، يُشار إليهما بالشرق والغرب.

يستخدم اللاعبان لوح الدوهيو الذي يبلغ قطره 4.55 مترًا على أفضل وجه، ويقاتلان عاريي اليدين تقريبًا، مستخدمين كامل قوتهما.