الشباب والرياضة: فريق أندية التطوع والجوالة بشمال سيناء يشاركون في تنظيم زيارة رسمية لمعبر رفح

شاركت أندية التطوع والجوالة بمحافظة شمال سيناء – من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية) – في فعاليات زيارة معبر رفح التي قام بها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، لتفقد الجهود المبذولة لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة ، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز دور الشباب في دعم القضايا القومية والإنسانية، وترسيخ قيم الانتماء والعمل التطوعي، وتوجيهات وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى،

وقدم فريق أندية التطوع والجوالة نموذجاً متميزاً في العمل الميداني من خلال المشاركة في أعمال التنظيم والاستقبال والتنسيق، مما ساهم في إنجاح الزيارة ، مما يعكس دور الشباب المصري في خدمة الوطن والمجتمع .



ويأتي ذلك في ظل الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.