بتصويت الجماهير.. هدف زيزو في شباك فاركو يتوج الأفضل بالجولة الثانية من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار الهدف الثانى لأحمد مصطفى زيزو فى شباك فاركو فى المباراة التى جرت بين الفريقين فى الأسبوع الثانى بالدورى كأفضل هدف فى الجولة، بتصويت الجماهير.



وكتبت الصفحة الرسمية للربطة على فيس بوك:" بتصويت الجماهير ..إنهاء زيزو أفضل هدف في الجولة الثانية بدورى نايل".

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة عن غلق ستاد القاهرة الدولي مؤقتا، اعتبارا من 21 أغسطس وحتى نهاية الشهر، بسبب بدء أعمال الصيانة الدورية للملعب.

وبموجب هذا القرار، تقرر نقل جميع المباريات التي كان مقررًا إقامتها على الملعب خلال هذه الفترة إلى ملاعب بديلة، مع الحفاظ على جدول المباريات دون تغيير في المواعيد.

وجاءت التعديلات كالتالي:

- الجولة الثالثة: مباراة مودرن سبورت والزمالك ستقام على ستاد هيئة قناة السويس بدلا من ستاد القاهرة.

- الجولة الرابعة: مواجهة زد إف سي ضد وادي دجلة ستُنقل إلى ملعب المقاولون العرب، بينما يخوض الزمالك مباراته أمام فاركو على ستاد هيئة قناة السويس.