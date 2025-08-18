قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل
ترامب يسبق القمة الأوروبية بلقاء حاسم مع زيلينسكي في واشنطن | تفاصيل
فوتشيتش يهدد بقمع صارم للمتظاهرين في صربيا وسط تصاعد الغضب الشعبي
أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الإثنين
القومي للملكية الفكرية يؤكد تطبيق القانون على المخالفين
بأسهل الخطوات والأوراق المطلوبة.. كيف تقدم على المشروع القومي للبتلو؟
أسعار سوق المستعمل.. إم جي وان 2025 بحالة كسر الزيرو
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس
الأهلي يغيب عن الجولة الثالثة.. تحديد موعد عودة إمام عاشور
إعصار "إيرين" يضعف إلى الفئة الثالثة ويواصل تهديده للكاريبي والأطلسي
زيارة باراك الرابعة إلى بيروت.. واشنطن تدفع لتثبيت وقف إطلاق النار وسط انقسام لبناني
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رئيس رابطة الأندية: فوجئت بحالة إستاد القاهرة وهذا موقفنا من طلب الأهلي قبل مباراة بيراميدز

استاد القاهرة
استاد القاهرة
رباب الهواري

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه فوجئ بحالة ستاد القاهرة، واتصالات من مسؤولي ٥ أندية للشكوى من سوء أرضية الملعب.

وأضاف دياب في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور :"كما أن منتخب مصر لديه مباراة هامة أمام إثيوبيا ٥ سبتمبر المقبل، وعلى الفور تواصلت مع وزير الرياضة، للتأكيد على سرعة غلق الاستاد وصيانة أرضيته حفاظا على سلامة اللاعبين".

وتابع رئيس رابطة الأندية: "حاليا جاري التنسيق مع وزير الرياضة حول الملاعب البديلة التي تستضيف مباريات الفرق التي كانت تلعب على ستاد القاهرة، وبمجرد الانتهاء من الترتيبات سنعلن عنها في وسائل الإعلام".

وعن طلب الأهلي حكام أجانب لمباراة بيراميدز، قال أحمد دياب :"تلقينا خطابا رسميا من النادي الأهلي لطلب حكام أجانب وليس لدينا أزمة وأرسلناه إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام لتوفير طاقم تحكيم أجنبي وفي انتظار الرد".

منتخب مصر رابطة الاندية اخبار الرياضة اتحاد الكرة الأهلي

دينا علاء

