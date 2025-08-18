رئيس رابطة الأندية: فوجئت بحالة إستاد القاهرة وهذا موقفنا من طلب الأهلي قبل مباراة بيراميدز

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه فوجئ بحالة ستاد القاهرة، واتصالات من مسؤولي ٥ أندية للشكوى من سوء أرضية الملعب.

وأضاف دياب في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور :"كما أن منتخب مصر لديه مباراة هامة أمام إثيوبيا ٥ سبتمبر المقبل، وعلى الفور تواصلت مع وزير الرياضة، للتأكيد على سرعة غلق الاستاد وصيانة أرضيته حفاظا على سلامة اللاعبين".

وتابع رئيس رابطة الأندية: "حاليا جاري التنسيق مع وزير الرياضة حول الملاعب البديلة التي تستضيف مباريات الفرق التي كانت تلعب على ستاد القاهرة، وبمجرد الانتهاء من الترتيبات سنعلن عنها في وسائل الإعلام".

وعن طلب الأهلي حكام أجانب لمباراة بيراميدز، قال أحمد دياب :"تلقينا خطابا رسميا من النادي الأهلي لطلب حكام أجانب وليس لدينا أزمة وأرسلناه إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام لتوفير طاقم تحكيم أجنبي وفي انتظار الرد".