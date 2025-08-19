قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي .. واللاعب يوجه صدمة للإدارة .. ماذا حدث؟
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه بلوجر جديدة بسبب فيديوهات إثارة الغرائز
مدمنة مخدرات وفيديوهاتي للإثارة والفلوس | اعترافات صادمة لـ بديعة
كايا كالاس: لا يمكن الوثوق ببوتين .. وسنواصل دعم أوكرانيا بضمانات أمنية صارمة
مصر إنجازاتها كبيرة بها | رئيس الأعلى للإعلام: ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية النزال
المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد امتحانات الطلاب العائدين من الخارج
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
المصيفين بهذه الشواطئ .. انتظروا أمطارا غدا وتجنبوا أنشطة البحر | الطقس
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
أول رد فعل من زيزو بعد الفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من الدوري

ميرنا محمود

احتفل نجم الأهلي أحمد سيد زيزو بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية  من مسابقة الدوري المصري 2025-2026، بعد تسجيلة  الهدف الثالث للفريق بشباك فريق فاركو، باللقاء الذي انتهى بفوز الاحمر بنتيجة 4-1.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار الهدف الثانى لأحمد مصطفى زيزو فى شباك فاركو فى المباراة التى جرت بين الفريقين فى الأسبوع الثانى بالدورى كأفضل هدف فى الجولة، بتصويت الجماهير.


وكتبت الصفحة الرسمية للربطة على فيس بوك:" بتصويت الجماهير ..إنهاء زيزو أفضل هدف في الجولة الثانية بدورى نايل".

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة عن غلق ستاد القاهرة الدولي مؤقتا، اعتبارا من 21 أغسطس وحتى نهاية الشهر، بسبب بدء أعمال الصيانة الدورية للملعب.

وبموجب هذا القرار، تقرر نقل جميع المباريات التي كان مقررًا إقامتها على الملعب خلال هذه الفترة إلى ملاعب بديلة، مع الحفاظ على جدول المباريات دون تغيير في المواعيد.

وجاءت التعديلات كالتالي:

- الجولة الثالثة: مباراة مودرن سبورت والزمالك ستقام على ستاد هيئة قناة السويس بدلا من ستاد القاهرة.

- الجولة الرابعة: مواجهة زد إف سي ضد وادي دجلة ستُنقل إلى ملعب المقاولون العرب، بينما يخوض الزمالك مباراته أمام فاركو على ستاد هيئة قناة السويس.

