بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

تم صباح أمس الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام في القاضي أيمن حجاج وصديقه حسين الغرابلي، بعد إدانتهما بقتل الإعلامية شيماء جمال، وذلك عقب صدور حكم نهائي من محكمة النقض بتأييد إعدامهما.

أكدت والدة المذيعة الراحلة أن تنفيذ الحكم قد تم بالفعل، لينتهي فصل مأساوي من الجريمة التي هزّت الرأي العام في يونيو 2022.

نعي المتهم الثاني

في المقابل، نشرت ابنة المتهم الثاني حسين الغرابلي عبر صفحتها على "فيسبوك" نعيًا لوالدها، كتبت فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبويا في ذمة الله»، ثم أعلنت عن موعد صلاة الجنازة قائلة: «صلاة الجنازة ظهرًا في مسجد الصباح بشارع الهرم».

تفاصيل الواقعة

تعود الجريمة إلى يونيو 2022، حين أبلغ القاضي أيمن حجاج عن اختفاء زوجته شيماء جمال، مدّعيًا أنها خرجت لتصفيف شعرها ولم تعد. بدأت السلطات البحث عنها، دون العثور على أدلة في البداية.

بعد أيام، قدّم شخص مقرب من القاضي معلومات حاسمة للشرطة، ليتضح أنه شريك في الجريمة. وقد دلّ السلطات على مكان دفن الجثة داخل مزرعة نائية بمنطقة البدرشين، حيث تم العثور على جثمان شيماء جمال مدفونًا في حفرة أعدت مسبقًا.

التحقيقات وكشف الجريمة

أثبتت التحقيقات أن خلافات حادة نشبت بين الزوجين، حيث هددت شيماء جمال بكشف أسرار قد تضر بسمعة زوجها. وعلى إثر ذلك، استدرجها أيمن حجاج إلى المزرعة بحجة التحدث وحل الخلافات، وهناك اعتدى عليها بمقبض سلاح ناري حتى فقدت وعيها، ثم خنقها حتى الموت بمساعدة سائقه حسين الغرابلي، قبل أن يقوما بدفن الجثة.

المحاكمة والحكم

أُلقي القبض على المتهمين، ووجّهت إليهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وقد حظيت المحاكمة بمتابعة إعلامية واسعة، وعُرضت خلالها أدلة وشهادات أكدت ضلوع المتهمين في الجريمة.

وفي ختام القضية، أصدرت محكمة النقض حكمها النهائي برفض طعنهما وتأييد حكم الإعدام، ليُنفّذ الحكم صباح أمس الثلاثاء بحق القاضي أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي.